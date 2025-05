A Giovinazzo un corso di disostruzione pediatrica

Lunedì 5 maggio 2025, presso la sede del Nucleo di Giovinazzo (BA) dell', si è tenuto un importante incontro formativo sulle manovre di disostruzione pediatrica nel lattante e nel bambino, realizzato in collaborazione concon lo scopo di sensibilizzare ed informare tutte quelle persone – genitori, nonni, maestre – che a vario titolo sono quotidianamente in contatto con i bambini e che grazie alla conoscenza di alcune nozioni di base possono risultare dei preziosi soccorritori in caso di emergenza.Ogni anno, in Italia, sono oltre cinquanta i bambini che perdono la vita per soffocamento da corpo estraneo, circa il 27% di tutti i decessi accidentali secondo i dati della Società Italiana di Pediatria. Spesso, però, la morte non avviene per il corpo estraneo ingerito accidentalmente (caramelle, cibo, monete, giochi), ma bensì per la scarsa conoscenza delle corrette tecniche da utilizzare. Gli errori dovuti al non sapere, infatti, come prendere per i piedi un bambino ostruito, o peggio mettere le dita in bocca, sono le prime due cose che vengono fatte dal soccorritore occasionale non preparato e che di solito portano alla morte del bambino.Dopo l'introduzione ed i saluti del Capo Nucleo, Dott. Michele Scivetti, durante l'incontro sono state illustrate e simulate le principali tecniche salvavita, con l'obiettivo di fornire ai presenti strumenti concreti per affrontare situazioni critiche nei primi anni di vita.È stata un'occasione significativa di incontro, condivisione e collaborazione tra realtà associative del territorio, unite da valori comuni e spirito di servizio.L'invito, aperto a tutta la cittadinanza, ha riscosso una partecipazione numerosa e coinvolgente, segno di quanto sia sentita e condivisa la necessità di acquisire conoscenze pratiche in situazioni di emergenza.Un sentito ringraziamento va a Nucleo AAA di Giovinazzo, a tutti i partecipanti ed ai volontari del Sermolfetta per il successo dell'iniziativa.