L'Associazione Arma Aeronautica di Giovinazzo ha un nuovo presidente.

La confortevole sede di piazza Vittorio Emanuele II ha ospitato a fine gennaio l'avvicendamento tra il Capo Nucleo uscente, il Primo Luogotenente, Cav. Raffaele Turturro, ed il dottor Michele Scivetti.



Alla cerimonia erano presenti il vicesindaco di Giovinazzo, Gaetano Depalo, e le autorità militari in rappresentanza dell'Ufficio Locale Marittimo, della locale Stazione dei Carabinieri e della Polizia Locale. Presenti anche i rappresentanti delle altre associazioni d'Arma, dall'ANMI all'Associazione Guardia di Finanza, del SerMolfetta e della Lega Navale Italiana, nonché i vertici della Sezione modugnese dell'Arma Aeronautica Militare, da cui quella giovinazzese dipende direttamente.



Conclusa l'era Turturro, inizia la presidenza Scivetti. Dopo dieci anni un cambio della guardia importante per un'associazione che rappresenta un punto fermo per la comunità locale, capace di rispondere "presente" in ogni grande evento e quando c'è da dare supporto fattivo a beneficio della collettività.