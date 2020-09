Il Liceo "Spinelli" di Giovinazzo riparte in sicurezza

LE NUOVE REGOLE

Sono tanti gli interrogativi dei genitori per l'avvio del nuovo anno scolastico in Puglia in piena emergenza sanitaria e con una curva dei contagi che sembra in crescita.Anche a Giovinazzo le lezioni del Liceo "Matteo Spinelli" partiranno venerdì 24 settembre come in molti istituti d'istruzione secondaria della regione. Di seguito vi proponiamo il comunicato stampa con cui la dirigenza rassicura su una ripartenza in totale sicurezza.Dopo il difficile anno scolastico trascorso, che pure ha veduto tutto il personale e la comunità scolastica impegnarsi al massimo in una didattica a distanza i cui frutti sono stati, tra gli altri, gli eccellenti risultati conseguiti dagli allievi durante gli esami di Stato, ilsi appresta a riaprire i battenti in condizioni di sicurezza, nel pieno rispetto delle norme di prevenzione della diffusione del Covid-19.In primo luogo, l'istituzione scolastica, anche in seguito ai lavori di ristrutturazione recentemente condotti,assicurando il mantenimento del distanziamento sociale, fondamentale per ridurre i rischi di contrarre le patologie da Coronavirus. Non sarà necessario, pertanto, provvedere – diversamente da altri istituti sul territorio nazionale – alla predisposizione di doppi turni; tutti gli allievi potranno, in assenza di manifestazioni febbrili e sintomatologia riconducibile al Covid-19 (la temperatura corporea dovrà essere rilevata a casa), usufruire delle lezioni in presenza.Grazie anche all'utilizzo dei fondi stanziati a livello nazionale per fronteggiare l'emergenza, il Dirigente scolastico,, ha provveduto a far dotare le singole aule, a cominciare daiAll'ingresso, allievi e personale dovranno indossare la mascherina chirurgica, che sarà garantita giornalmente dalla scuola, secondo le indicazioni ministeriali, e utilizzata per la permanenza nei locali scolastici.Per gli studenti dei tre indirizzi (Liceo classico, scientifico tradizionale e opzione scienze applicate)a seconda dell'anno di corso, in maniera tale da evitare gli assembramenti e semplificare le operazioni di accesso alla sede scolastica. L'ingresso avrà luogo da due diverse entrate) a seconda della dislocazione dell'aula destinata al gruppo classe, come dettagliato da cartellonistica esposta all'esterno dell'istituto.Con l'apertura dell'a.s. 2020/2021, le famiglie saranno chiamate a firmare un nuovo, ampliato con l'introduzione delle misure tese a limitare la circolazione della sindrome da Coronavirus. Il personale dell'istituto esorta i genitori a collaborare ai fini della sensibilizzazione dei giovanissimi all'osservanza delle semplici norme necessarie per il benessere della comunità. Seguiranno dettagliate informazioni del Dirigente scolastico e del suo staff, che saranno divulgate tramite registro elettronico Spaggiari.È stato inoltre elaborato unper garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole per il contenimento della diffusione di COVID-19, che sarà presto disponibile sul sito dell'IISS "Amerigo Vespucci" ( https://www.iissvespuccimolfetta.edu.it/pvw/app/BAII0031/pvw_sito.php ), di cui il Liceo è parte integrante.Dirigente, docenti, addetti alla segreteria e collaboratori scolastici colgono l'occasione per augurare un sereno anno scolastico a tutti gli alunni e le famiglie del "Matteo Spinelli".