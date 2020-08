Il legame con la Solennità dell'Eterno Padre nelle riflessioni di Nunzia Stufano

Di seguito vi riportiamo integralmente la bella lettera-riflessione inviata alla nostra redazione dall'etnoantropologa Nunzia Stufano, appassionata di storia locale. Si riferisce al culto giovinazzese dellma soprattutto racconta di radici lontane e di festività da preservare. Una riflessione colta che condividiamo in toto.«È giunto un altro agosto, mese caro a noi giovinazzesi che, seppure in modalità differente, ci apprestiamo a festeggiare Maria SS. di Corsignano nostra Protettrice.Ma se la Festa Patronale, tra l'essenza sacra e quella profana, richiede tempo ed organizzazione, un'altra festa umile e spontanea, leggera e genuina, ma intensa, la precede di qualche settimana, non costa nulla e riempie il cuore. È la ricorrenza del 6 agosto: per il mondo cattolico laLo nominiamo fieri mentre con la mente siamo già lì, in quell'angolo nascosto della campagna nostrana, fra gli ulivi secolari e il silenzio di un tempo che fu. Perché Padre Eterno per noi è innanzitutto l'amata chiesetta rurale con la sua inconfondibile fisionomia, ma anche l'inizio del nostro percorso sotto la custodia di Maria SS. di Corsignano; Padre Eterno è accendere le luci ai balconi per devozione, è l'attesa della "notte del Padre Eterno", è il giro per il paese della bassa banda o affettuosamenteche irrompe nella quiete del sonno intonando le melodie di tenera memoria, è il profumo della terra nella fresca alba di un giorno di agosto… è ritrovarsi in pellegrinaggio a piedi o in bici, soli o in compagnia, ripercorrendo l'antico rituale dei nostri predecessori...Padre Eterno è, una volta arrivati sul ponte, scrutare l'orizzonte per individuarne l'alta torre, solido baluardo negli anni difficili tra assedi e rovine. Padre Eterno… Eterno Padre… riecheggia nel tempo e nella mente, strada facendo, sin da piccoli, poi giovinetti, ora adulti, mentre, senza tanti perché, ci si sorprende attratti e rapiti da quell'affresco così solenne eppure familiare, posto lì nell'abside con i vivaci colori dirompenti il candore della pietra viva. E ti senti a casa, un luogoCustode di fede e speranze, espressione artistica di una sensibilità assopita, quell'immagine è lì da secoli che ci osserva arrivare in pellegrinaggio anno dopo anno e scruta il nostro animo, lo interroga o forse siamo noi cheL'affresco dell'Eterno Padre tra la Madonna e San Giovanni Battista, rappresenta la, la supplica, l'intercessione, un tema iconografico di matrice culturale bizantina...concetti che ho appreso studiando all'università, ma da piccola per me era un'immagine quasi magica, "vivente" direi piuttosto: ovunque mi mettessi al cospetto di quelle sante figure affrescate, "loro mi guardavano"! A destra, a sinistra, al centro…mi guardavano sempre, come se girassero gli occhi per seguirmi.Un fenomeno, o meglio un effetto, dato dalla concavità del catino absidale ma efficace per incutere ad una bambina, quel rispetto necessario per un santuario rurale. Mi rammarica tanto constatareCon il cambio generazionale non c'è più l'usanza di raggiungere la chiesetta nottetempo con la famiglia o con allegre comitive; la bassa musica, nel suo girare per le strade del paese, non trova molta partecipazione, e diciamolo, specie se si dorme con finestre chiuse e condizionatore acceso, mentreFortunatamente, dal punto di vista liturgico c'è ancora vitalità, meno nei giovani, assente ahimè nei giovanissimi. È un appuntamento cultuale a cui non possiamo sottrarci edQuest'anno purtroppo, per una forma di prevenzione e tutela imposte dalle norme ministeriali inerenti il Coronavirus,Mi auguro che possa servire da "reset", un ripristino, così che dal prossimo anno si riprenda magari più intensamente di prima.Ad ogni modo,e, seppure dalle fessure a forma di croce patente presenti sul portale in ferro, è sempre possibile osservarne l'interno, apprezzare l'affresco, dire una preghiera semplice; è sempre possibile accostarci alle emozioni che quel sacro luogo, intriso di cultura e storia, suscita».NUNZIA STUFANO