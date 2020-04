Il bollettino serale di Depalma: nessun nuovo contagio tra i residenti a Giovinazzo

Di seguito il bollettino serale del 20 aprile 2020 curato dal Sindaco Tommaso Depalma sull'emergenza sanitaria in corso.«Vi dico subito che non registriamo nessun nuovo contagio a Giovinazzo. Ieri ho firmato l'ordinanza per prolungare fino al 3 maggio il divieto di vendita del commercio ambulante. L'ordinanza prevede anche la possibilità di apertura degli apparecchi di vendita automatici, in ossequio a quanto stabilito dal decreto del presidente Conte del 10 aprile scorso, tuttavia ho posto la condizione della presenza di personale incaricato dalla ditta di contingentare gli eventuali accessi.È prolungata fino al 3 maggio anche la sospensione dell'applicazione della tariffa dei parcheggi (strisce blu).Vi annuncio, infine, che sabato 25 aprile, domenica 26 aprile e venerdì 1 maggio tutti gli esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari saranno chiusi. Per questi esercizi sarà consentita solo l'attività di vendita a domicilio. Rimangono aperte ovviamente farmacie e parafarmacie.Vi aggiorno sui buoni spesa. Come anticipato, sulla base delle risultanze del primo avviso stiamo valutando alcuni nuovi criteri per la pubblicazione a breve di un nuovo avviso pubblico. Nel frattempo continuiamo ad assistere quanti sono in difficoltà tramite la rete di aiuti del progettocon consegne a domicilio effettuate dal SerMolfetta. Colgo l'occasione per segnalare la modalità di richiesta di aiuto di generi alimentari. I numeri da chiamare sono:. In alternativa scrivere a: assistentesociale@comune.giovinazzo.ba.it In questi ultimi 3 giorni la nostra Polizia Locale ha effettuato oltre 100 controlli di autocertificazioni. Vi chiedo maggiore impegno nel rispetto delle norme di sicurezza e maggiore disciplina nell'evitare uscite inutili: l'emergenza non è affatto finita e nuovi focolai possono scoppiare dovunque quindi cerchiamo di fare massima attenzione.Vi aggiorno anche sulle mascherine ricevute in donazione o ricevute dalla protezione civile che distribuiremo a breve. Lo schema di priorità riguarda la consegna agli addetti dei servizi sanitari, protezione civile, servizi essenziali, RSA sul territorio, beneficiari dei buoni spesa di "solidarietà alimentare", beneficiari contributi economici 2020 e servizio civico, cittadini che percepiscono Reddito di Cittadinanza, cittadini in carico ai servizi sociali per prestazioni di assistenza domiciliare, cittadini con patologie croniche e cittadini con patologie particolari che rendono più vulnerabile la persona. Ci stiamo organizzando per consegne sicure e nel più breve tempo possibile».