Il bollettino del sindaco di martedì 7 aprile: invariato il numero dei contagi

Appello per stampanti 3D per produrre visiere per gli operatori sanitari

CONTAGI

L'IDEA DI UN INGEGNERE MOLFETTESE



CONSIGLIO COMUNALE E SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

L'APPELLO

Sono semprecon un decesso, cinque persone residenti di cui una ricoverata al Policlinico di Bari e quattro in isolamento domiciliari con sintomi lievi o quasi nulli, e due che si trovano fuori paese. Su tutto il resto vi informa il sindaconel consueto bollettino giornaliero, con una novità sulle visiere protettive per operatori sanitari.«Situazione dei contagi a Giovinazzo invariata rispetto a ieri.Siamo stati contattati dall'ing. Francesco Samarelli di Molfetta che è tra gli organizzatori della rete Puglia Solidale AntiCovid-19 che sta producendo visiere di protezione con stampa 3D da donare agli ospedali, ai volontari, alla Croce Rossa, ecc. Questo gruppo ad oggi ha stampato e consegnato diverse visiere agli ospedali di Bisceglie, Molfetta, Di Venere, Policlinico, Lega del Filo d'oro e altri ancora. Ci ha chiesto di condividere e pubblicizzare al meglio questo appello: chiunque possiede una stampante 3D può tornare utile a questa causa! Si può contribuire con il proprio impegno alla stampa di nuove visiere così da alzare maggiormente la protezione dei nostri operatori sanitari! Gli interessati possono contattare l'ing. Samarelli direttamente su Facebook o possono ricevere maggiori informazioni dall'assessore Sollecito ( michele.sollecito@comune.giovinazzo.ba.it Oggi abbiamo fatto le prime prove tecniche per il prossimo consiglio comunale che si terrà in videoconferenza. Proseguono inoltre a pieno regime le attività della nostra protezione civile tra controlli, aiuti, e operazione di prevenzione.I numeri nazionali e pugliesi ci dicono che i sacrifici che abbiamo fatto finora stanno producendo buoni risultati ma non dobbiamo rilassarci proprio ora! Per questo vi dico ancora: restiamo a casa! Non possiamo permetterci che la curva dei contagi si impenni di nuovo, non possiamo permetterci di ricominciare un nuovo periodo di quarantena. Se vogliamo che il nostro Paese riparta, dobbiamo continuare l'isolamento nel massimo rispetto delle restrizioni».