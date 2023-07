Il 23 luglio a Giovinazzo c'è il mercato settimanale serale

Come già sta accadendo in altre località turistiche del Barese, anche Giovinazzo avrà il suo mercato settimanale serale.Con l'ordinanza n.27 del 2023, il sindaco Michele Sollecito ha disposto «lo svolgimento del mercato settimanale, in via straordinaria, come di seguito meglio descritto:. Al termine delle attività, è fatto obbligo a tutti gli operatori commerciali di lasciare l'area libera da ingombri».Soddisfazione è stata espressa dall'assessore alle Attività Produttive,: «Ringrazio le associazioni di categoria per la disponibilità. Abbiamo riscontrato il gradimento della cittadinanza per questo tipo di iniziative e quindi abbiamo voluto proporre la soluzione serale, già in voga ad esempio nella vicino Santo Spirito. Speriamo possa essere utile sia ai cittadini ed alle cittadine impegnati al lavoro durante la settimana, sia ai tanti turisti, italiani e stranieri, che affollano la nostra città».