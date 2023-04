Il 21 aprile il sindaco Sollecito fa il punto sul programma di mandato

Fare il punto della situazione per tracciare il quadro dell'attività amministrativa dei primi 10 mesi di mandato.È questo lo scopo dell'incontro denominato "La città in Comune", tra il sindaco Michele Sollecito, la stampa e i cittadini giovinazzesi. Un incontro che prosegue sulla stessa scia di quelli voluti per dieci anni da Tommaso Depalma. Il primo cittadino cercherà di illustrare, settore per settore della vita amministrativa, l'avanzamento del programma di mandato.L'appuntamento è fissato per venerdì 21 aprile, in Sala San Felice, a partire dalle ore 19.00.