Il 19 giugno nuova disinfestazione contro mosche e zanzare

Le avvertenze per i cittadini

A a partire dalle ore 23:00 di lunedì 19 giugno, salvo avverse condizioni meteo, il Comune di Giovinazzo ha predisposto un nuovo intervento di disinfestazione adulticida, contro mosche e zanzare.Da Palazzo di Città rinnovano le consuete raccomandazioni rivolte alla cittadinanza: evitare di trovarsi per strada al momento del passaggio degli operatori, chiudere gli infissi esterni, non lasciare gli indumenti stesi o altri oggetti fuori dall'abitazione, tenere in casa gli animali domestici.