I nuovi orari delle messe per i turisti che arrivano a Giovinazzo

La Vicaria di Giovinazzo ha comunicato nelle scorse ore gli orari delle sante messe per i mesi estivi. Si tratta di una comunicazione ufficiale rivolta da Monsignor Domenico Cornacchia anche e soprattutto ai turisti ed ai visitatori che si fermano in città per le vacanze.Di seguito il testo completo con gli orari di ciascuna parrocchia e del Santuario del SS Crocifisso.«Carissimi turisti,siamo lieti di darvi il nostro fraterno e affettuoso benvenuto e accogliervi, con la cordialità che ci caratterizza, nellanostra città di Giovinazzo.Finalmente siamo nel cuore dell'estate. Tanti di voi hanno atteso questi giorni per darsi la possibilità di rallentare il passo frenetico della vita quotidiana e sperimentare un po' di sollievo, lontani dai contesti abituali e, soprattutto, per godere della vicinanza fisica e affettiva delle persone care, con le quali condividere momenti di serenità.Le vacanze estive sono anche un'opportunità per passeggiare alla ricerca degli angoli più suggestivi della nostra città e fermarsi incantati davanti alla trasparenza del nostro mare; per ammirare la bellezza delle nostre antiche Chiese e delle opere d'arte che esse custodiscono; per sentire i profumi freschi e delicati che impregnano i vicoli del centro storico e gustare sapori nuovi e vecchi che rigenerano il corpo e la mente; per lasciarsi coinvolgere dalle feste religiose, espressione della devozione popolare, segno di una fede genuina ancora radicata nella nostra gente.Vissute così, le vacanze possono diventare davvero un tempo ri-creativo e occasione per rigenerarsi nella contemplazione del Bello, fino ad assurgere a Dio, che di tanta bellezza e di tanto genio umano è l'autore.In questo tempo speciale dell'anno le nostre Comunità ecclesiali sono pronte ad accogliere quanti di voi hanno il desiderio di vivere l'incontro fraterno e la preghiera comune, di ritagliarsi momenti di ascolto della Parola di Dio, di riconciliazione e di pace.Pertanto, vi indichiamo gli orari delle S. Messe nelle nostre Chiese:Feriale: 19.00 Festivo: 10.30 - 19.00Feriale: 19.30 Festivo: 08.00 - 10.00 - 19.30Feriale: 08.00 - 19.00 Festivo: 08.30 - 11.00 - 19.30Feriale: 08.30 (Carminiello) – 19.00 Festivo: 08.00 - 10.30 - 19.00Feriale: 19.00 Festivo: 08.30 - 19.30Feriale: 19.00 Festivo: 08.00 - 19.00Da fratelli e amici, vi invitiamo ad accogliere dalle mani di Dio la natura come dono, la vita come impegno, la vicinanza degli altri come opportunità di fraternità e di amicizia. Vi accompagnino sempre e ovunque la benedizione di Dio Padre, la protezione di Maria SS.ma di Corsignano, l'intercessione del nostro patrono San Tommaso e del nostro illustre concittadino, il Beato Nicola Paglia».Mons. Domenico Cornacchia