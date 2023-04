PUG Giovinazzo, pubblicata delibera su Albo Pretorio

È consultabile da ieri, 19 aprile, sull'Albo pretorio del sito ufficiale del Comune di Giovinazzo, www.comune.giovinazzo.ba.it , la delibera di adozione del Piano Urbanistico Generale (PUG) unitamente al link utile per la consultazione di tutti gli elaborati costituenti il Piano.La delibera e gli elaborati, in adempimento alle previsioni della Legge Regionale n.20/2001, saranno depositati alla Segreteria del Comune e pubblicati su tre quotidiani.Allo stesso link succitato sarà possibile scaricare l'apposito modulo per l'invio di eventuali osservazioni al Piano da formularsi entro il termine di 60 giorni dalla data del deposito ( https://www.comune.giovinazzo.ba.it/index.php/aree-tematiche/aree-tematiche-lista-1/ambiente/piano-urbanistico-generale-pug-del-comune-di-giovinazzo ).Per facilitare la conoscenza del Piano, l'Amministrazione comunale affiggerà nei prossimi giorni gli elaborati grafici del PUG nell'atrio di ingresso di Palazzo di Città, nella Sala San Felice e nella Cittadella della Cultura.«Queste sono le fasi più delicate dopo l'adozione del Piano - dichiaral'arch., consigliera delegata del sindaco al PUG - Sarà, quindi, nostra premura essere al fianco dei cittadini per sciogliere eventuali nodi dialogando in maniera costruttiva con tutti loro. Personalmente metterò a servizio della Comunità giovinazzese le mie competenze con piena disponibilità per cercare di soddisfare le esigenze di tutti nel rispetto del Piano e della sua intera struttura».