Giovani ANCI a Giovinazzo: tante le battaglie comuni

Si è tenuto la scorsa domenica, 16 aprile, a Giovinazzo, il convegno dei giovani. Un momento di alto confronto tra uomini e donne che sono chiamati ad amministrare territori a volte lontani tra loro, ma uniti dalla consapevolezza che percorso comuni possono aiutare il potere centrale a comprendere meglio le esigenze locali. Presente anche il presidente nazionale ANCI, il sindaco metropolitano di Bari, Antonio Decaro.Sul piatto di una discussione schietta e mai banale, lo sviluppo di aree che sono più indietro nel Paese, il sostegno agli esecutivi cittadini nella spesa dei fondi derivanti da PNRR, la loro gestione, ma anche una ritrovata unità di intento nel fare "pressing" sul Governo centrale per far sì che gli amministratori non vengano lasciati soli, spesso vittime di una burocrazia esasperante e a tratti paralizzante., sindaco di Giovinazzo e motore di questa giornata, ha così commentato i lavori svoltisi tra un noto albergo cittadino e l'Istituto Vittorio Emanuele II: «La nostra città ha ospitato con successo gli amministratori di tutta Italia convenuti per il decennale del ForsAm, scuola ANCI per giovani amministratori. È stato un momento di forte consapevolezza - è stata la sua sottolineatura -: la formazione aiuta ciascuno a valorizzare al meglio il proprio mandato. Il confronto, infine, dà un respiro nazionale ad alcune questioni che ci sembrano siano locali e senza uscita. E poi insieme alla formazione c'è il "bonus" dell'amicizia che salda rapporti ormai decennali: basta questo per capire che interessarsi di politica e del bene comune non è mai una cattiva idea», è stata la sua chiosa.