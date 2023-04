I giovani amministratori ANCI si riuniscono a Giovinazzo

Si terrà a Giovinazzo, domenica 16 aprile, all'interno dell'Hotel Riva del Sole, il convegno decennale di tutti i giovani amministratori ANCI formatisi alla scuola nazionale. L'evento vuole essere un momento di riflessione sul ruolo della politica e sulle scelte che ogni giorno vedono impegnati gli amministratori locali.I lavori si apriranno domenica alle 14.15 con i saluti del sindaco di Giovinazzo,e vedranno la partecipazione di un centinaio di amministratori provenienti da tutta Italia ed esperti di comunicazione pubblica. Tra gli interventi quelli del presidente nazionale dell'ANCI e sindaco di Bari, Antonio Decaro, e della presidente ANCI Puglia, Fiorenza Pascazio, sindaco di Bitetto.«Per noi è un grande onore ospitare il convegno nazionale dei giovani amministratori ANCI - commenta il sindaco Michele Sollecito - Sarà un'occasione per far apprezzare la nostra città agli ospiti e rimarcare il valore della formazione per i giovani amministratori. Il master che ho seguito nel 2012 è stata una esperienza bellissima, e il fatto che questo master sia arrivato al decimo anno è la dimostrazione dell'attenzione dell'ANCI per la formazione. Per noi la politica seria è fatta soprattutto di preparazione, studio e confronto».