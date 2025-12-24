Religioni
Gli orari delle Veglie di Natale nelle parrocchie di Giovinazzo
Il nostro promemoria per tutti i fedeli
Giovinazzo - mercoledì 24 dicembre 2025 12.07
Vigilia di Natale ovvero la notte più importante dell'anno liturgico con il Triduo Pasquale.
Li avevamo pubblicati qualche giorno fa, ma vi riproponiamo come promemoria tutti gli orari delle Veglie a Giovinazzo, nelle cinque parrocchie e nel santuario del SS Crocifisso. A voi, inevitabilmente, gli auguri di un Santo Natale dalla nostra redazione.
ORARI VEGLIE
Parrocchia Concattedrale di Santa Maria Assunta - ore 20.00
Parrocchia Maria SS Immacolata - ore 20.30
Parrocchia San Domenico - ore 21.00
SS Crocifisso - ore 21.00
Parrocchia Sant'Agostino - ore 21.30
Parrocchia San Giuseppe - ore 22.00
