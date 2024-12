Vigilia di Natale, gli orari delle sante messe a Giovinazzo

È la sera più importante dell'anno liturgico, è la notte dell'Avvento di Nostro Signore. L'intera comunità cattolica giovinazzese è in festa per il Natale e la Santa Messa serale della Vigilia si terrà in differenti orari nelle varie parrocchie cittadine.Di seguito il programma completo, pensato per evitare che si concentrino tutti i riti nella medesima fascia oraria:- Veglia e Santa Messa alle ore 20.00;- Veglia e Messa alle ore 21.00;- diretta apertura porta Santa in San Pietro alle 19.00 su maxischermo; ore 20.00 Veglia di preghiera e Santa Messa;- Veglia di preghiera e Santa Messa alle ore 22.00;Veglia e poi messa alle 21.30;Veglia e poi messa alle 21.00.