Elezioni 2020, l'informazione di Viva conquista i lettori: quadruplicate le visualizzazioni in soli tre giorni

Quasi un milione e mezzo di pagine viste in soli tre giorni. Un vero e proprio successo per i portali di informazione delormai sempre più punto di riferimento dell'informazione real time nelle province di Bari e Bat e nella città di Cerignola, nel foggiano.Il periodo di riferimento è quello che va dal 21 al 23 settembre, i giorni in cui tutta la Puglia attendeva l'elezione del suo governatore e in ben cinque comuni (di cui due capoluogo) le urne delle amministrative decretavano l'elezione del sindaco o il turno di ballottaggio.Una squadra di giornalisti ha seguitole fasi dello spoglio, offrendo in diretta i risultati e i commenti a caldo dei protagonisti di una campagna elettorale avvincente, seguita dal nostro network in ogni suo passo., il martedì in cui Trani e Trinitapoli eleggevano il sindaco e le urne di Andria, Corato e Modugno sancivano il turno di ballottaggio. Tremilacinquecento gli utenti connessi contemporaneamente per seguire gli aggiornamenti in real time del network Viva.Nei tre giorni di riferimento, l'utenza del network si è quadruplicata. +250% di utenti per il portale; +230% di utenti per il portale; + 220% di utenti per il portale«Si tratta di risultati che confermano l'ottima collocazione dei portali del network Viva nel panorama dell'informazione pugliese» commenta, amministratore della, società che edita i 18 portali del circuito Viva.«Siamo oltremodo soddisfatti della risposta dei nostri lettori alla nostra offerta di informazione in tempo reale. Uno stimolo ad offrire un servizio sempre più efficiente e completo per quanti scelgono di affidarsi ai nostri portali per informarsi e per dare visibilità al proprio brand» continua Mongelli.«Ringrazio di cuore tutti i colleghi che hanno reso possibile questo importante risultato e i lettori che hanno dato fiducia alla nostra informazione. Sono stati giorni impegnativi che ci hanno visto in prima linea nel raccogliere e diffondere informazioni di enorme rilevanza pubblica. Siamo contenti di averlo fatto nel migliore dei modi, con tempestività e completezza» è il commento del direttore