Gli appuntamenti del cartellone di Giovinazzo Estate del 10 agosto

Serata e notte di San Lorenzo con altri appuntamenti di Giovinazzo Estate, il cartellone varato dall'amministrazione comunale. Inizia questa sera, 10 agosto, l'appuntamento quotidiano con la mostracurata da Dino Mottola, nella Cripta della Concattedrale di Santa Maria Assunta, una mostra che racconta, attraverso i suoi scatti e quelli del maestro del bianco e nero, suo padre Vincenzo (in foto un suo scatto storico), la Festa Patronale nella sua evoluzione, con la fede che diventa prova, fisico smarrimento, materialmente uno sforzo rivolto a Maria SS di Corsignano.Sotto il programma completo riassunto, ricordando che nell'Oratorio San Giovanni Paolo II c'è l'ultima serata della mostra artigianale della Touring Juvenatium e che in San Felice è ammirabile la scenografia monumentale dell'Aiap Giovinazzo. Infine, tantissime le serate sotto le stelle offerte dalle decine di attività commerciali e ricettive della città. Non c'è che l'imbarazzo della scelta per chi vorrà trascorrere una serata in totale relax.Sala San Felice - dalle 18.00 alle 22.00Mostra statica di una scenografia monumentalea cura degli Amici del Presepio di GiovinazzoOratorio San Giovanni Paolo II - dalle 19.00 alle 22.00Artigianato in...mostraa cura di Touring JuvenatiumCripta della Concattedrale di Santa Maria Assunta - dalle 19.30 alle 21.30"Passato e presente" - mostra fotografica di Vincenzo e Dino Mottolaa cura di Dino Mottola