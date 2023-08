Giovinazzo in festa per Maria SS di Corsignano: il programma del 20 agosto

Il giorno della grande festa esterna in onore di Maria SS di Corsignano è arrivato. Giovinazzo è in giubilo per la Vergine Santissima e questa sera, 20 agosto, la sacra icona della Madonna transiterà per le strade cittadine, col momento solenne della benedizione di Mons. Domenico Cornacchia dal sagrato di San Domenico.Al mattino il Pontificale attesissimo in Concattedrale, con la discesa dell'edicola, altro momento chiave.Di seguito il programma della giornata più attesa dell'anno dai giovinazzesi.Sante Messe in Concattedrale alle 6.30 - 8.00 - 9.30Ore 8.00 - Località Trincea, spettacolo pirotecnicoOre 9.00 - Giro per la città dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese". A seguire, alle 10.30, in piazza Umberto I la formazione si esibirà nel matinéeOre 10.45 - in Concattedrale benedizione della lastra in memoria di Angelo StalloneOre 11.00 - Solenne pontificale officiato da S.E. Mons. Domenico Cornacchia, vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. A seguire discesa dell'edicola con la Sacra Icona della Madonna di Corsignano e preparazione della stessa alla processione serale. Diretta streaming sulla pagina Facebook Comitato Feste Patronali.Ore 19.30 - Solenne processione per le vie della città dell'icona di Maria SS di Corsignano. Durante il percorso Mons. Cornacchia impartirà benedizione solenne sul sagrato di San Domenico. Accompagnamento musicale della Orchestra di Fiati "Filippo Cortese". Diretta streaming sulla pagina Comitato Feste Patronali.Ore 22.00 - Concerto in cassa armonica della Orchestra di Fiati "Filippo Cortese"Ore 23.00 - Spettacolo pirotecnico in Località TrinceaOre 23.30 - Ripresa concerto