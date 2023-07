Giovinazzo Estate, tutti gli eventi del 29 luglio

Fine settimana intenso, quello che i giovinazzesi si apprestano a vivere nella loro cittadina. Tanti gli eventi inseriti nel programma di Giovinazzo Estate, varato dall'ente comunale, per le giornate del 29 e 30 luglio. Ecco dunque un promemoria per non perdersi proprio nulla.Lungomare di Levante e Passeggiata Messere - dalle 18.30In Wine Festivalorganizzato dall'Associazione 2MC Spettacolo e Wine FoodCittadella della CulturaCorso di tecnica presepisticaa cura dell'AIAP GiovinazzoAtrio Istituto Vittorio Emanuele II - ore 19.30Premiazione Concorso di Poesia Dialettalea cura della Touring JuvenatiumPiazza Vittorio Emanuele II, Lungomare Marina Italiana e Centro storico - dalle 19.00 alle 23.00Giovinazzo Sport Night - gare non competitive e giochi in piazzaa cura del Comitato Feste Patronali in collaborazione con le associazioni sportive cittadineVilla Comunale "Giuseppe Palombella" - ore 21.00Giovinazzo in Musica 2023a cura dell'Associazione Culturale e Musicale "Musica e Tradizioni"