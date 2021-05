Giovinazzo è il nuovo set per lo spot del cornetto Algida

Giovinazzo riparte anche dalLa cittadina adriatica è stata scelta quale set per girare il nuovo spot che pubblicizza uno dei gelati italiani più apprezzati non solo in Italia, ma in tutto il mondo.Nel pomeriggio di mercoledì 5 maggio sono iniziate le riprese, in qualche misura anticipate dalle dichiarazioni del Sindaco Tommaso Depalma nell'ultimo Consiglio comunale, che hanno interessato il molo di sottovento, a Ponente, e una porzione di Cala Porto. Nella giornata del 6 maggio, il set si trasferirà nel borgo antico per la conclusione del lavoro in Puglia.Si tratta di una importante vetrina per Giovinazzo, scelta dalla produzione come luogo di bellezza assoluta. Tantissime le foto pubblicate sui canali social che immortalano qualche momento delle riprese.Dietro questa scelta anche i rapporti intessuti dall'Assessore alla Cultura e Turismo del comune adriatico,Raggiante il Sindacoil quale ha ringraziato il gruppo appartenente alla multinazionale olandese-britannica Unilever, un marchio fondato nel 1945 a Roma e legato a doppio filo con la storia popolare del nostro Paese, con i suoi claim entrati nelle nostre case da decenni ad ogni primavera.«Questa è la più bella risposta a tutti noi - ci ha detto telefonicamente il primo cittadino - che non ci arrendiamo e che pensiamo che possa esistere una vita dopo il Covid. Dobbiamo tornare ad essere quelli che eravamo prima della pandemia - ha evidenziato Depalma -, mi riferisco in particolare alla. Giovinazzo penso abbia ormaie se un brand importante come Algida ha scelto la nostra città in maniera esclusiva, è perché essa è riconosciuta a livello internazionale.Non si arriva a questi risultati per caso - ha evidenziato il Sindaco - ma dopo un lungo lavoro che ha tentato di promuovere questa piccola perla adriatica ovunque. Ringrazio di cuore l'Assessore Piscitelli - ha proseguito Depalma - che è stata grandiosa, capace di un lavoro sinergico silenzioso per via della enorme posta in palio, e sono convinto che questa sarà una ulterioredove lo avevamo lasciato, vale a dire con migliaia di visitatori ogni anno, non appena sarà possibile. Infine - ha concluso - permettetemi di sottolineare come questa sia anche la miglior risposta a chi dice che Giovinazzo sarebbe una città in declino e preferisce andare in altre località teoricamente meglio attrezzate. Invito costoro a guardarsi intorno meglio e ad apprezzare quanto hanno in casa».Maggiori dettagli saranno diffusi dalla produzione e dal Comune di Giovinazzo nelle prossime giornate.