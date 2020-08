Giovinazzo celebra la Solennità della Trasfigurazione di Nostro Signore

IL PROGRAMMA ODIERNO

LA FESTA ED I NOSTRI AUSPICI

La Chiesa cattolica celebra oggi la Solennità dellaa Giovinazzo comunemente chiamata Festa del Padre Eterno. Ieri sera, 5 agosto, si è concluso il sentito Triduo che si è svolto all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta e non nella caratteristica e magnifica pieve rurale nell'agro verso Terlizzi, luogo di spiritualità intensissima, per le norme anti-Covid.Quest'oggi, 6 agosto, la giornata sarà scandita da momenti di intensa preghiera, sebbene la tradizione legata a questa importante Solennità vada perdendosi nelle nuove generazioni. In mattinata saranno due le Celebrazioni Eucaristiche officiate da don Andrea Azzollini, parroco della Concattedrale: quella delle 7.30, preceduta dalla recita del Rosario alle 7.00, e l'altra prevista alle 9.00.Nel pomeriggio, invece, tre momenti concluderanno la festività liturgica: alle 17.30 l'esposizione del SS. Sacramento e l'Adorazione Eucaristica, alle 19.00 il Canto dei Vespri e la Benedizione Eucaristica, alle 19.30 la Solenne Celebrazione Eucaristica.La Festa del Padre Eterno da decenni rappresenta il viatico per i festeggiamenti per Maria SS di Corsignano, perché strettamente legato ad un luogo di grande rilievo (storico, artistico e religioso) anche per il culto locale mariano. In questa annata anomala, funestata da un virus subdolo, è giusto che l'intera comunità cattolica di Giovinazzo torni ad affidarsi al Cristo benedicente dipinto nell'abside della chiesetta di campagna. Noi ci auguriamo che la si possa riaprire presto al culto, con costanza e senza più esitazioni di sorta non appena l'emergenza sanitaria sarà terminata.