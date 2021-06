Angelo Lasorsa entra nel direttivo regionale ANCI

Il Consigliere comunale di Giovinazzo,, è stato nominato nel direttivo regionale di Anci Puglia, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani guidata dal 2016 dal Sindaco di Bari, Antonio Decaro.Un riconoscimento, fanno sapere da Palazzo di Città, all'attività del Consigliere in questi ultimi anni.«Sono pronto ad affrontare questa nuova sfida - ci ha detto raggiunto telefonicamente - sicuro di portare in Anci tutte le istanze della nostra città. Sarà sicuramente un impegno che mi consentirà di crescere ed acquisire nuove competenze. Ringrazio - ha concluso Lasorsa - il presidente regionale Domenico Vitto ed il Consiglio tutto per la fiducia accordatami».