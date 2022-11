Giornata mondiale del povero, veglia di preghiera a Sant'Agostino

Si terrà questa sera, mercoledì 9 novembre, alle ore 19.00, laper tutti i poveri, gli esclusi, gli "ultimi" del mondo all'interno della Parrocchia Sant'Agostino."Gesù Cristo si è fatto povero per voi" è lo stralcio di un passo di San Paolo Apostolo, scelto da Papa Francesco come cuore della VI. Un passaggio significativo per esortare tutti i cattolici a riflettere su quanto importante sia l'impegno che ciascuno deve mettere per riservare parte del suo tempo alla solidarietà ed all'attenzione verso il suo prossimo.Secondo il Santo Padre è quella di oggi «un'opportunità per fare esame di coscienza personale e comunitario e domandarci se la povertà di Gesù Cristo sia la nostra fedele compagna di viaggio». Sostegno concreto agli altri in difficoltà ed al contempo sobrietà nelle nostre esistenze, questo ci chiede Cristo quotidianamente.Ilinvitano quindi i giovinazzesi ad una riflessione comunitaria, cercando di comprendere quanto ogni nostro singolo gesto possa influire significativamente sulla vita di altri esseri umani in difficoltà. Il nostro "poco", può dunque essere il "tutto" per i meno fortunati.