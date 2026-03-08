Frida Kahlo
Giornata Internazionale Donna, in Sala San Felice uno spettacolo ispirato a Frida Kahlo

Appuntamento alle 18.30. Ingresso libero

Giovinazzo - domenica 8 marzo 2026 11.41
Si celebra oggi in tutto in diverse nazioni la Giornata Internazionale della Donna. A Giovinazzo, l'assessorato guidato da Vincenza Serrone e la Consulta Femminile hanno previsto due differenti momenti di riflessione e confronto sul tema delle pari opportunità.

Stasera, 8 marzo, in Sala San Felice, alle ore 18.30, Maria Elena Germinario della compagnia "Marluna Teatro", si esibirà con la pièce teatrale dal titolo "Effe. Luna Frammenti di Frida. Diario e lettere di Frida Kahlo", uno spettacolo/tentativo di ricomporre, in un unico mosaico, "frammenti della sua vita" meno conosciuti, come lei stessa li ricordava nel diario o nelle lettere ad amici, amanti o familiari, dove alla parola si alternano musica e colore'.

Martedì 10 marzo, invece, ci sarà l'open day del Centro antiviolenza Pandora presieduto da Valeria Scardigno in via Celentano. L'obiettivo dichiarato è quello di illustrare in modo chiaro e strutturato la missione e le modalità operative di un Centro Antiviolenza, contrastando stereotipi e rappresentazioni distorte.
