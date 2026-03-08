Giornata Internazionale Donna, in Sala San Felice uno spettacolo ispirato a Frida Kahlo

Si celebra oggi in tutto in diverse nazioni la Giornata Internazionale della Donna. A Giovinazzo, l'assessorato guidato dahanno previsto due differenti momenti di riflessione e confronto sul tema delle pari opportunità.Stasera, 8 marzo, in Sala San Felice, alle ore 18.30, Maria Elena Germinario della compagnia "Marluna Teatro", si esibirà con la pièce teatrale dal titolouno spettacolo/tentativo di ricomporre, in un unico mosaico, "frammenti della sua vita" meno conosciuti, come lei stessa li ricordava nel diario o nelle lettere ad amici, amanti o familiari, dove alla parola si alternano musica e colore'.Martedì 10 marzo, invece, ci sarà l'open day delpresieduto da Valeria Scardigno in via Celentano. L'obiettivo dichiarato è quello di illustrare in modo chiaro e strutturato la missione e le modalità operative di un Centro Antiviolenza, contrastando stereotipi e rappresentazioni distorte.