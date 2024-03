"Note en rose", a Giovinazzo versi e musica in onore delle donne

C'è ancora tanta strada da fare per far sì che l'8 marzo possa diventare una giornata di festa; è una giornata da celebrare con la mano sul cuore. Purtroppo ad oggi, la drammatica attualità dei nostri tempi ci fa pensare a quanto l'essere donna sia in alcuni casi difficile e possa divenire pericoloso purtroppo anche per mano dell'uomo. Tante sono le occasioni di incontro utili a riflettere ma anche a omaggiare le donne con bei pensieri e belle parole, quelle di cui hanno bisogno sempre nella loro vita.Tra le iniziative promosse dall'assessorato alle pari opportunità, guidato da, e organizzate dalle associazioni del territorio si inserisce, proprio nella sera dell'8 marzo, un incontro di musica e versi a cura diQuesta nuova sigla associativa ha quale presidente Antonella Siracusa, docente di musica, musicista specialista in flauto traverso e quali soci docenti di musica:, pianista,, chitarrista, esoprano noto a livello internazionale.Legati dalla passione per la musica, che va oltre l'impegno didattico quotidiano, tutti i componenti dell'associazione promuovono la musica a tutto tondo e supportano i giovani studenti talentuosi che sono appassionati di musica e non hanno le possibilità economiche di studiare musica.Nello spazio dei saluti iniziali della gradevole serata, applaudita da un numeroso pubblico che ha gremito la sala San Felice, si inserisce il benvenuto dell' assessore alle pari opportunità Enza Serrone e dell'assessore alla cultura Cristina Piscitelli.Le note musicali, tinte con le sfumature di rosa hanno spaziato nei differenti ambiti della vita di una donna, declamata a trecentosessanta gradi.La musica ha coccolato il cuore; di ottima qualità lo stile espresso da Valeria Scivetti, Antonella Siracusa e Fedele Depalma e di intensità molto particolare il canto dell'eccellente soprano Anna Maria Stella Pansini. Dolci melodie musicali dai toni ora romantici ora nostalgici. Il repertorio ha proposto, tra gli altri, testi poetici scritti da Alda Merini e brani ricchi di suggestione tra cui "Memory"dalla colonna sonora del musical "Cats", o "Playing Love", brano della colonna sonora del film "Il pianista sull'oceano", oppure " A time for us" della colonna sonora del film "Romeo e Giulietta ". La gradevolezza di questa occasione di incontro in una giornata intrisa di contenuti a tinte forti ha conquistato il pubblico, dando conferma della valenza di iniziative come questa organizzata dall'associazione Moving Music.