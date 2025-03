Giornata Internazionale della Donna, le iniziative a Giovinazzo

Iniziano oggi, venerdì 7 marzo, le celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna. L'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Giovinazzo, guidato dall'assessora, ha organizzato con varie associazioni tre appuntamenti nel mese di marzo.Si comincia oggi, dunque, alle ore 17.30, con l'inaugurazione della nuova sede del CAV Pandora, il Centro Antiviolenza che da via Cappuccini si sposta in via Celentano 23/25. Al taglio del nastro interverranno il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, l'assessoraVincenza Serrone, Valeria Scardigno, presidente del CAV Pandora, Eleonora Alessandra Adesso, presidente della Consulta Femminile del Comune di Giovinazzo, eMaria Fidelia Bavaro, presidente della Fidapa di Giovinazzo.Dopo il taglio e la benedizione della sede seguirà, intorno alle 19.30, alla Cittadella della Cultura, un momento musicale dedicato alle donne dal trio 'Forte Piano' composto da Felice Bologna ( pianoforte), Serena Nocera (voce) e Feliciana De Trizio ( chitarre) che eseguiranno brani pop e cantautoriali famosi della musica italiana.Mentre si svolgeranno questi eventi, le facciate della Cittadella della Cultura e della sede del CAV Pandora saranno illuminate di giallo, il colore della mimosa, fiore simbolo dell'8 marzo.La seconda iniziativa è stata organizzata per il 25 marzo, alle ore 17.30, alla Sala San Felice, con un incontro conclusivo e condiviso con la città sul progetto 'Genere in Comune'. Interverranno l'assessora Vincenza Serrone, la Consigliera di Parità Regionale,Lella Ruccia, la presidente del CUG ( Comitato Unico di Garanzia del Comune di Giovinazzo)Elisabetta Grande e la presidente del CAV Pandora, Valeria Scardigno.Il terzo e ultimo appuntamento si terrà sabato 29 marzo, alle ore 18.00, alla Sala San Felice. L'Assessorato alle Pari Opportunità,in collaborazione con la Consulta Femminile del Comune, organizza un dibattito, sul modello del talk show, durante il quale il pubblico in sala può interagire con due noti professionisti in tema di prevenzione: il prof. Gennaro Cormio, Ordinario Ginecologia Università degli Studi ' A.Moro' di Bari e Direttore Unità Operativa di Ginecologia Oncologica 'Istituto oncologico Giovanni Paolo II' di Bari, e il senologo Daniele La Forgia, Direttore responsabile di Radiologia Senologica all'Istituto Tumori ' Giovanni Paolo II' di Bari.