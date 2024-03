Il Comune di Giovinazzo con le donne per l’8 marzo

«Come sempre, e non soltanto in occasione del mese di marzo, la nostra Amministrazione comunale è attenta a promuovere, sostenere ed organizzare eventi ed incontri per sensibilizzare ed informare l'opinione pubblica, in modo sempre più deciso e capillare, sulla lotta ed il contrasto ad ogni forma di violenza, sulle donne e non solo. Celebrare l'8 marzo ci impone, alla luce di una vera e propria emergenza sociale, di diffondere con ogni mezzo a disposizioneEcco perché, anche quest'anno, abbiamo deciso di sostenere e promuovere, per tutta la prima metà del mese di marzo, iniziative che coinvolgeranno tante generazioni di nostri concittadini, dai bambini agli adulti».Con questi intenti,assessora alle Pari Opportunità del Comune di Giovinazzo, promuove quattro eventi organizzati in occasione dellaSi inizia, alle ore 9,30, nella Sala San Felice, con la presentazione un incontro organizzato con la sezionedi Giovinazzo durante il quale sarà presentato il progetto dal titoloin collaborazione con gli istituti comprensivi di Giovinazzo 'Bavaro- Marconi' e ' Bosco- Bonarroti'.A seguire,sempre nella Sala San Felice, alle ore 20.00, andrà in scena. Una serata dedicata alla musica e la poesia sul tema delle donne. Sono state selezionate melodie più o meno celebri e altrettanti versi che in qualche modo sono collegati alla figura della donna: la donna innamorata e appagata, sedotta e abbandonata, irraggiungibile musa ispiratrice, travagliata dalle prove della vita, sconfitta per via di un amore tradito, condannata per i suoi sentimenti; insomma, una donna a 360°, una donna reale e concreta.invece, alle 20.30, sarà la volta dell' evento/performanceorganizzato all'Auditorium ' don Tonino Bello' con il Centro Antiviolenza ' Pandora' e la compagnia F.R.I.D.A. di Molfetta. Ballerini e attrici si misureranno in danze e testi con la regia e le coreografie di Antonella Battista e Sara Sallustio ( si allega locandina).Il quarto evento in programma è il giornocon Global Thinking Foundation, in Sala San Felice, per l'incontro dal titolo 'Violenza economica: assumere consapevolezza- Conto su di me'. Il tabù della gestione economico-finanziaria esiste ancora nelle relazioni sentimentali, e sono le donne a subire le conseguenze della "dipendenza". Ma non è il riconoscimento giuridico che manca, bensì quello sociale. Ancora oggi alcuni comportamenti di sopraffazione da parte degli uomini nella sfera finanziaria sono considerati normali. Le donne non sono sole, le associazioni e le istituzioni mettono a disposizione strumenti e strutture per diventare indipendenti ed autonome.