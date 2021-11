Galizia critico su incontro per centrosinistra unito: «Noi non invitati»

«Noi della Nostra Città Giovinazzo siamo convinti che la riunione di domenica scorsa non potesse essere assolutamente un tentativo di unità, poiché non sono state invitate due liste della coalizione».Lo ha detto e scritto il leader del movimento civico,all'indomani della tavola rotonda indetta da Sinistra Italiana ed a cui hanno partecipato varie anime di quell'area politica.«Non poteva essere un tentativo di unità - ha spiegato poi Galizia - se è stata posta una pregiudiziale nei confronti dicandidato Sindaco. Pregiudiziale nei confronti di un candidato motivata da rancori personali e da timori di avere un futuro Sindaco di carattere, fermo, preparato, competente e non facile da ricattare», è l'accusa forte di Galizia.«È assurdo che il PD abbia dapprima proposto le primarie, poi le abbia rifiutate e infine abbia posto la condizione delle primari, escludendo la partecipazione dello stesso de Gennaro», è stato il suo affondo.«Il PD - attacca ancora l'ex comandante della locale stazione di carabinieri - aveva fatto il nome di Savino Alberto Rucci, pochi giorni dopo Rucci non andava più bene o ha ritirato la candidatura, verità che non sarà mai possibile conoscere. I giochi di potere e delle stanze oscure hanno trovato forze politiche leali, trasparenti e senza interessi personali che hanno dato piena fiducia a Daniele de Gennaro e lo voteranno perché persona meritevole», ha evidenziato Galizia.«Vi sono - ha quindi rimarcato il leader di LNC - forze politiche che non riescono ad esprimere un nome per la candidatura a sindaco, ma si oppongono a Daniele de Gennaro non con argomenti o motivi politici, ma solo per rancore personale. Qualcuno vuole fare credere che la spaccatura sia stata voluta da noi o da Primavera Alternativa, ma sia ben chiaro:e da chi ha timore di avere un Sindaco serio, preparato e competente. Chi veramente vuole l'unità faccia il nome del suo candidato e a gennaio facciamo le primarie. Noi della Nostra Città Giovinazzo nelle primarie sosterremo Daniele de Gennaro», è stata la conclusione netta.