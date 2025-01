Fuochi di Sant'Antonio Abate, il programma a Giovinazzo

IL PROGRAMMA

17 GENNAIO

18 GENNAIO

19 GENNAIO

Saranno accesi in tutta la città e sarà ancora una volta una grande festa popolare, la più grande della Città Metropolitana di Bari.Giovinazzo si prepara a vivere la tre giorni dedicata aed aicon un programma articolato, affidato quest'anno aDi seguito tutti gli eventi laici e liturgici presenti in calendario dal 17 al 19 gennaio.Dalle 9.00 alle 13.00: Sant'Antonio Abate negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie.Dalle 16.30 alle 20.00: Sant'Antonio Abate nelle Residenze Socio-Assistenziali.Dalle 10.00 alle 21.00 in piazza Vittorio Emanuele II l'edizione 2024 di "Puro Cioccolato Festival": rassegna curata da AIRS (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) in collaborazione con Confartigianato con maestri cioccolatieri, dolci tipici, artisti del cioccolato, cioccolata calda ed area selfie.Alle 18.00 (ritrovo alle 17.30 in piazza Costantinopoli), alle 19.30 (ritrovo alle 19.00) ed alle 21.00 (ritrovo alle 20.30) nel borgo antico di Giovinazzo va in scena "Dite Inferno" - L'Inferno dantesco. L'evento è curato da "Chiamata di scena".Dalle 10.00 alle 21.00 in piazza Vittorio Emanuele II l'edizione 2024 di "Puro Cioccolato Festival": rassegna curata da AIRS (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) in collaborazione con Confartigianato con maestri cioccolatieri, dolci tipici, artisti del cioccolato, cioccolata calda ed area selfie.Alle 18.00 (ritrovo alle 17.30 in piazza Costantinopoli), alle 19.30 (ritrovo alle 19.00) ed alle 21.00 (ritrovo alle 20.30) nel borgo antico di Giovinazzo va in scena "Dite Inferno" - L'Inferno dantesco. L'evento è curato da "Chiamata di scena".Dalle 10.00 alle 21.00 in piazza Vittorio Emanuele II l'edizione 2024 di "Puro Cioccolato Festival": rassegna curata da AIRS (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) in collaborazione con Confartigianato con maestri cioccolatieri, dolci tipici, artisti del cioccolato, cioccolata calda ed area selfie.Ore10.00 - Esibizioni nel centro storico e poi davanti ai Fuochi dei vari quartieri;dalle 10.30 alle 17.30 - Visite guidate "Beati gli animali tra i Santi" - tour di Sant'Antonio Abate. Info e prenotazioni al 375 5653445:ore 11.00 - Artisti di strada in piazza Vittorio Emanuele II;ore 12.00 - Benedizione degli animali in piazza Costantinopoli;ore 16.00 - Accensione del fuoco centrale in piazza Vittorio Emanuele II e dei falò della tradizione; partenza del trenino del fuoco;ore 17.00 - La Bassa Banda di Giovinazzo per le strade della città;ore 19.30 - Rievocazione della cacciata del Principe Orsini dalla città in piazza Vittorio Emanuele II;ore 20.00, 20.45 e 21.15 - Spettacolo di luci su Palazzo Devenuto (in piazza);ore 21.30 - Concerto in piazza Vittorio Emanuele II.