Fratres Giovinazzo, stamattina nuova Giornata della donazione

GIORNATE DELLA DONAZIONE

Visto il perdurare dell'emergenza sanitaria, ilha deciso di rinviare l'incontro spirituale di gruppo del 27 gennaio scorso d'intesa con l'assistente spirituale Don Beppe De Ruvo.L'incontro, dedicato a una nuova lettura tratta dalle Beatitudini, tema portante di tutto il percorso, si svolgerà in data da definirsi, nel mese di febbraio, tenendo conto della situazione sanitaria. Il corso di formazione spirituale avrà come sede di svolgimento la Sala San Felice a Giovinazzo, in accordo con l'amministrazione comunale.Intanto, nel rispetto delle norme anti-Covid, proseguirà lo svolgimento delle giornate dedicate alla donazione del sangue a partire da quest'oggi, lunedì 31 gennaio, dalle ore 8.00 alle ore 11.30, nella sede associativa di via Marconi n. 9.Le altre Giornate di donazione previste nel mese di febbraio si svolgeranno nei giorni di lunedì 14, sabato 19 e domenica 27. Per parteciparvi sarà necessario prenotarsi telefonando allo 080 3947733 dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00.La Fratres, infine, ringrazia i trenta volontari che sabato 15 gennaio hanno donato il sangue. L'impegno dell'associazione si è moltiplicato, soprattutto in un periodo storico non semplice da affrontare, al fine di garantire il diritto alla salute di molti cittadini e mostrando ancora una volta l'alto senso civico che muove l'intera vita associativa.