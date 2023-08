L'appello alla donazione del sangue della Fratres Giovinazzo

Ha carattere di urgenza la richiesta di donazione di sangue in questo periodo estivo, c'è bisogno dei gruppi sanguigni zero positivo e zero negativo, l'appello arriva dai centri trasfusionali; ce ne ha parlato, presidente del Gruppo Fratres " Luigi Depalma" Odv di Giovinazzo in una nostra recente visita alla sede associativa sita in via Guglielmo Marconi n. 9. Con il presidente Defronzo abbiamo tracciato un bilancio positivo relativo al buon numero di donazioni del sangue effettuate nella giornata del 5 Agosto.«Le prossime due giornate in cui si potrà donare il sangue nel mese di agosto sono il 12 e il 27- ci ha subito detto Michele Defronzo - . Il 12 agosto la giornata di donazione si svolgerà in collaborazione con il Comitato Feste Patronali; ogni anno la Fratres dedica una giornata del mese di agosto più vicina alla festa patronale, è una tradizione lunga tanti anni, è un sodalizio che rinnoviamo. In quest' occasione i componenti del comitato effettueranno la loro donazione del sangue quale gesto solidale utile al territorio e alla comunità tutta. Abbiamo bisogno di giovani donatori, serve un ricambio generazionale in associazione, chiedo anche la collaborazione di giovani per far parte del gruppo giovani Fratres al quale saranno affidate interessanti iniziative da organizzare. Nel corso del mese di agosto sarà presente in molti eventi in programma nel cartellone estate a Giovinazzo con uno stand informativo, dove potersi prenotare per una donazione e ricevere materiale divulgativo. Dopo la stagione estiva ci dedicheremo alla preparazione dell'edizione 2023 della "Festa del Donatore" prevista per il 5 novembre; le informazioni si possono richiedere presso la sede associativa del Gruppo Fratres. Inoltre, informiamo che i donatori che hanno soggiornato nella Bat-provincia di Barletta-Andria-Trani, devono segnalarlo in quanto a Barletta sono stati riscontrati casi positivi al West Nile Virus e quindi prima di effettuare la donazione del sangue si devono seguire opportune precauzioni».La referente giovani Alessia Scardigno, impegnata attivamente in un gruppo di lavoro per il Ministero della Sanità su tematiche riguardanti la donazione del sangue e nella consulta regionale ha rivolto un appello riguardo l'emergenza sangue. «Anche io dedico attenzione al problema della richiesta di sangue ed esprimo un appello perché c'è bisogno di ampliare il numero delle donazioni e vorrei, inoltre, che ci siano più giovani che si dedicassero al volontariato associativo presso la Fratres- ci ha detto Alessia Scardigno. Colgo l'occasione per ringraziare Giovinazzo Viva che mi dà la possibilità di invitare i giovani a partecipare alla prima edizione del contest fotografico "Donare con calore" nei centri trasfusionali d'appartenenza.Come partecipare? È semplice, basta scattare una foto nitida, mentre si sta effettuando la donazione del sangue con qualsiasi oggetto che ricordi le vacanze estive e poi inserire il tag su Facebook, Instagram, Tik Tok a Giovani Fratres Puglia nelle storie e/o nei post e scrivere#Donareconcalore2023.L'iniziativa è promossa dal Gruppo Giovani Fratres –Donatori di sangue Puglia- Consulta Regionale. Il contest è valido per tutto il mese di agosto. A chi si sta chiedendo se si vince qualcosa noi rispondiamo, "Si, si vince la vita di chi ha ricevuto la tua donazione di sangue"».