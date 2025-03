Il "grazie" di Giovinazzo a Pasquale Arbore

La gente di Giovinazzo gli vuole bene. Gli vuole bene al di là della conoscenza personale stretta, al di là dell'attività politica del nipote Alfonso, oggi assessore. E sabato 1° marzo quell'affetto si è materializzato in una breve ma sentita cerimonia nella sede81 anni, è stato a lungo faro di quell'associazione e di altri sodalizi che hanno resa concreta la parola "solidarietà" a Giovinazzo. Innovatore, precursore di un modo di pensare al tema della donazione del sangue senza precedenti in città.Ad Arbore è stato donato un dipinto del maestro, che raffigura le mani di Maria Vergine che cingono il Cristo. Ed il sangue che ne esce è legame imperituro, amore e vita, dono del Dio vivente all'umanità. Un regalo altamente simbolico, che intende omaggiare un operatore del bene: un donatore, infatti, compie un atto di amore, un atto che può risultare salvifico. E Maria in quel quadro è come se invitasse la gente a donarsi agli altri.Presenti tra gli altri alla breve cerimonia il sindaco Michele Sollecito, il nipote Alfonso Arbore, la figlia Isa, il maestro pasticcere Nicola Giotti che ha allietato i presenti con le sue bontà, insieme ai vertici della, presidio importantissimo in città.Auguri a Pasquale Arbore, auguri a tutta la brava gente che persone come lui rappresentano. I frutti di un albero così ben coltivato sono sempre visibili sul territorio cittadino.