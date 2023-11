Fratres Giovinazzo, per il quarantennale ospite Raffaele Paganini

L'appello del presidente della Fratres di Giovinazzo

3 foto Quarantennale Fratres Giovinazzo

Una bella giornata di festa dedicata ai donatori di sangue, quella vissuta dalla grande famiglia della, e dai tanti amici simpatizzanti. L'occasione dei quarant'anni 1983/2023 dalla fondazione del gruppo cittadino, intitolato a "Luigi Depalma", dell'associazione che si occupa della donazione del sangue, è stato un momento ricco dei valori dell'aiuto reciproco, del volontariato, della solidarietà sociale misti al sano divertimento e alla condivisione di un incontro conviviale ben riuscito.A suggellare l'importanza del valore del dono, così come la giornata di festa del donatore ha indicato, la presenza degli amministratori locali, del sindaco Michele Sollecito, del precedente sindaco, Tommaso Depalma, donatore di sangue da lungo tempo, del presidente nazionale della Fratres, dott. Vincenzo Manzo, del presidente regionale dott. Roberto Nacci e di un testimonial d'eccezione, il ballerino, coreografo ed attore teatraleQuesta la giornata di festa.Nella mattinata presso la Parrocchia Immacolata si è svolta la Santa Messa, officiata dal parroco, il quale nell'omelia ha ricordato tutti i donatori defunti e ha espresso riconoscenza verso i donatori per il gesto che compiono.«Gesù stesso è stato il primo donatore quando sulla croce ha versato il suo sangue per la salvezza del mondo, così fanno i donatori, offrono il loro sangue per la salvezza del prossimo», ha affermato il sacerdote.Subito dopo si è svolto il momento del conviviale, aperto dalla preghiera di ringraziamento espressa dal diacono Vincenzo Piccininni, seguito dall'ingresso del celebre ballerino Raffaele Paganini. L'artista testimonial della manifestazione è stato partecipe cordiale e gentile durante tutto il tempo del conviviale per firmare autografi e farsi ritrarre in foto ricordo. Durante la cerimonia è stato lui a curare il momento della gratificazione dei donatori che hanno effettuato le trenta e le cinquanta donazioni.A ricordo della giornata Raffaele Paganini ha anche autografato alcune maglie della Fratres che saranno affisse nella sede associativa sita in Via G. Marconi n.9Ecco cosa ha affermato l'étoile della danza Raffaele Paganini, testimonial dell'evento sociale e solidale: «Sono molto fiero di essere stato con voi della Fratres, mi rivolgo a tutti: non dimentichiamo la donazione, i giovani in particolar modo, perché se ognuno di noi riesce a coinvolgere una persona nuova, il numero dei donatori sarà sempre più elevato e si potrebbe essere di maggiore aiuto a chi ne ha bisogno».Il noto ballerino ha autografato alcune maglie logate Fratres e ha così concluso «Con la mia firma voglio rafforzare il concetto importante della donazione di sangue perché donare non solo rende soddisfatti ma rafforza l'amore verso il prossimo: si vive sapendo di essere stati utili per qualcuno che soffre, è un gesto che dona pace e serenità a chi lo compie».«Noi chiediamo anche ai dirigenti scolastici di aprirci le porte per far conoscere il valore della donazione agli alunni che potrebbero essere i donatori di domani - ha affermato Michele Defronzo -. Il sangue non si fabbrica in laboratorio ma si produce nel nostro corpo. La donazione è veloce, è sicura sia per chi dona sia per chi la riceve; siamo sempre sotto controllo perchè ad ogni donazione vengono effettuati esami del sangue dal personale medico sanitario presente nella sede associativa. Invito tutti a controllate il calendario per scoprire le giornate di donazione e prenotarsi presso la nostra sede cittadina sita in Via Marconi 9. Chi invece volesse donare plasma, deve prenotarsi presso il Centro Trasfusionale più vicino».