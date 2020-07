Francesco Paolo Martini è il nuovo presidente della Pro Loco Giovinazzo

Nuove cariche direttive per la Pro Loco di Giovinazzo, che il 16 luglio scorso ha ufficialmente eletto nella veste di nuovo presidente, per il periodo 2020-2024, il dottorLa carica di vicepresidente è andata invece amentre il segretario saràe la tesoriera. Il Consiglio direttivo, oltre che dal presidente e dal suo vice, nonché dal tesoriere, sarà composto anche da Aurora Marzella, Ilaria Carbone, Federica Picerno e da Osvaldo Maria Marziani.I probiviri saranno Antonio Galiziagià al vertice dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Giovinazzo, Francesco Saracino e Angelo De Pascalis. Il ruolo di revisori dei conti sarà invece ricoperto da Renato De Santis, Francesco Saverio Daconto e da Luigi Monticelli.A tutti loro gli auguri di buon lavoro della nostra redazione, consci che la Pro Loco rappresenti la più importante delle associazioni per la promozione del nostro territorio.