Attualità
In piazzale Aeronautica Militare c'è il "Festival Del Racconto, il Film"
Si inizia alle 19.30 con il libro di Alberto Ravasio, poi spazio ad un film premiato con il David di Donatello
Giovinazzo - mercoledì 24 giugno 2026 Comunicato Stampa
A Giovinazzo, nell'Anfiteatro del piazzale Aeronautica Militare, questa sera, mercoledì 24 giugno, dalle 19.30, approda la 17ª edizione del Festival Del Racconto, il Film che prosegue con l'appuntamento intitolato Del Racconto, la Violenza: protagonista il romanzo Il Grande mantenuto di Alberto Ravasio (Quodlibet), in dialogo con il giornalista Andrea C. Ravallese.
Il racconto tragicomico e paradossale di una società che, abolito il Novecento con le sue famigerate lotte, torna a una fissità economica quasi ottocentesca: i ricchi sono ricchi, i poveri sono poveri e la cultura è dichiarazione dei redditi per i primi e vertiginoso discensore sociale per i nuovi ultimi.
Nel seguito della serata dedicata al cinema, sarà protagonista il film Gioia mia, esordio alla regia della siciliana Margherita Spampinato, David di Donatello per il miglior regista esordiente. Un film che esplora i limiti e le contraddizioni dei mondi opposti cui appartengono i due protagonisti: quello moderno, veloce e tecnologico dell'undicenne Nico, e quello antico, lento e misterioso della zia Gela – una splendida Aurora Quattrocchi, premiata con il David di Donatello come miglior attrice protagonista - con la quale il bambino è costretto a passare l'estate, popolato da angeli e spiriti, dominato da un senso magico della religione e intriso di superstizione.
L'ingresso è libero. Il Festival Del Racconto, il Film, rientra nel cartellone di eventi Giovinazzo Estate 2026 varato dall'amministrazione comunale.
Il racconto tragicomico e paradossale di una società che, abolito il Novecento con le sue famigerate lotte, torna a una fissità economica quasi ottocentesca: i ricchi sono ricchi, i poveri sono poveri e la cultura è dichiarazione dei redditi per i primi e vertiginoso discensore sociale per i nuovi ultimi.
Nel seguito della serata dedicata al cinema, sarà protagonista il film Gioia mia, esordio alla regia della siciliana Margherita Spampinato, David di Donatello per il miglior regista esordiente. Un film che esplora i limiti e le contraddizioni dei mondi opposti cui appartengono i due protagonisti: quello moderno, veloce e tecnologico dell'undicenne Nico, e quello antico, lento e misterioso della zia Gela – una splendida Aurora Quattrocchi, premiata con il David di Donatello come miglior attrice protagonista - con la quale il bambino è costretto a passare l'estate, popolato da angeli e spiriti, dominato da un senso magico della religione e intriso di superstizione.
L'ingresso è libero. Il Festival Del Racconto, il Film, rientra nel cartellone di eventi Giovinazzo Estate 2026 varato dall'amministrazione comunale.