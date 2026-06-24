In piazzale Aeronautica Militare c'è il "Festival Del Racconto, il Film"

A Giovinazzo, nell', questa sera, mercoledì 24 giugno, dalle 19.30, approda la 17ª edizione delche prosegue con l'appuntamento intitolato: protagonista il romanzodi(Quodlibet), in dialogo con il giornalista Andrea C. Ravallese.Il racconto tragicomico e paradossale di una società che, abolito il Novecento con le sue famigerate lotte, torna a una fissità economica quasi ottocentesca: i ricchi sono ricchi, i poveri sono poveri e la cultura è dichiarazione dei redditi per i primi e vertiginoso discensore sociale per i nuovi ultimi.Nel seguito della serata dedicata al cinema, sarà protagonista il film, esordio alla regia della sicilianaDavid di Donatello per il miglior regista esordiente. Un film che esplora i limiti e le contraddizioni dei mondi opposti cui appartengono i due protagonisti: quello moderno, veloce e tecnologico dell'undicenne Nico, e quello antico, lento e misterioso della zia Gela – una splendida Aurora Quattrocchi, premiata con il David di Donatello come miglior attrice protagonista - con la quale il bambino è costretto a passare l'estate, popolato da angeli e spiriti, dominato da un senso magico della religione e intriso di superstizione.L'ingresso è libero. Il, rientra nel cartellone di eventi Giovinazzo Estate 2026 varato dall'amministrazione comunale.