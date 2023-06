Festa Sacro Cuore di Gesù, il programma completo a Giovinazzo

Partirà quest'oggi, 23 giugno, all'interno della parrocchia Sant'Agostino, la Novena in onore del Sacro Cuore di Gesù, prologo alla Festa esterna curata dall'omonima associazione maschile guidata dal presidente John Rutigliano.Dal 23 giugno al 1° luglio, dunque, al mattino le messe saranno celebrate alle 8.00, alle 9.15 ed alle 19.00. Il Santo Rosario meditato sarà recitato alle 18.15 ed alle 18.45 partirà la Novena. Sarà possibile confessarsi dalle 18.00 alle 18.45.Quest'oggi, 23 giugno, la messa vespertina sarà preceduta dal giro per la città della Bassa Musica "L'Armonia molfettese" e la celebrazione eucaristica sarà officiata da Monsignor Domenico Cornacchia, vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.Il 24 giugno, solennità di San Giovanni Battista, la santa messa delle 19.00 sarà presieduta invece da don Liborio Massimo, amministratore parrocchiale di San Gennaro a Molfetta. Il 25 giugno il rito vespertino sarà presieduto da don Raffaele Tatulli, vicario generale della diocesi, mentre il 26 giugno a celebrare messa sarà don Roberto de Bartolo, parroco della Concattedrale di San Michele Arcangelo di Terlizzi. Il 27 giugno officerà padre Pasquale Rago, viceparroco di Sant'Agostino, mentre il 28 giugno cadrà il 177° anniversario dell'istituzione della parrocchia di Sant'Agostino. In quella occasione l'intervento omiletico sarà curato dal diacono Maurizio De Robertis.Il 29 giugno, solennità dei Santi Pietro e Paolo, la messa sarà celebrata da Mons. Felice Di Molfetta, vescovo emerito di Cerignola-Ascoli Satriano e si terrà la raccolta alimentare in favore dei bisognosi. Anche il 30 giugno la messa vespertina sarà officiata da Mons. Di Molfetta ed al termine, alle 20.00 circa, sul sagrato della chiesa si terrà il concerto di musica anni '60-'70-'80 a cura del gruppo R.E.G.Stesso schema per il 1° luglio: Santo Rosario alle 18.15, Novena alle 18.45, Santa Messa alle 19.00 e poi, alle 20.00, concerto dell'Orchestra di Fiati della Scuola di Musica "Filippo Cortese" di Giovinazzo.Il 2° luglio sarà celebrata la Festa esterna.Alle 8.30 la Santa Messa, alle 9.15 giro della città della Bassa Musica "L'Armonia molfettese". Alle 10.30 ci sarà la celebrazione eucaristica officiata dal parroco di Sant'Agostino, don Cesare Pisani, con la partecipazione dei membri dell'Associazione Maschile del Sacro Cuore di Gesù e degli iscritti all'Apostolato di Preghiera.Alle 19.00 la messa vespertina, con la partecipazione delle Guardie d'Onore al Sacro Cuore di Gesù di Molfetta. Al termine avrà luogo la processione per le strade della città dell'effigie del Cuore di Gesù, con l'accompagnamento musicale affidato all'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" ed alla Bassa Musica "L'Armonia molfettese". Al rientro il solenne canto del "Te Deum" con benedizione dei fedeli in piazza Sant'Agostino.