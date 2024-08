Festa Patronale, si chiude la Novena. Stasera la traslazione del Manto della Madonna

Si chiuderà quest'oggi, 16 agosto, la Novena in onore di Maria SS di Corsignano. Tanti gli appuntamenti liturgici in programma, poi a sera ci sarà la Traslazione del Manto della Madonna dall'Istituto San Giuseppe alla Concattedrale.Di seguito dunque il programma del venerdì della Festa.Ore 6.30 ed 8.30 - Sante Messe;Ore 19.00 - Ritrovo Circolo Figli del Mare - marcia verso il Monumento dei Caduti sul Mare;A seguire corteo con ufficiali, sottufficiali e graduati della Marina Militare, ANMI verso il monumento dei caduti in via Crocifisso, con cerimonia dell'ammainabandiera in località Cala Crocifisso;Ore 19.30 - Santa Messa animata dalla parrocchia San Domenico, dall'Azione Cattolica, dalla Confraternita della SS Trinità, dall'Arciconfraternita di Maria SS del Rosario, dalla Fraternità Laica Domenicana, dalla Famiglia Vincenziana e dall'Istituto Santa Famiglia;Ore 20.45 - Traslazione del Manto della Madonna dall'Istituto San Giuseppe alla Concattedrale a cura dei Figli del MareOre 22.00 - Liturgia della Parola: "Il manto tra intercessione e custodia".