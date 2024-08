Festa Patronale Giovinazzo, il programma di domenica 11 agosto

Celebrazione eucaristica anche alle 22.00 in Concattedrale

Powered by

Continua anche questa domenica il programma liturgico in vista della festa patronale in onore di Maria SS di Corsignano. Oggi sarà celebrato il quarto giorno di Novena.Quest'oggi, 11 agosto, sante messe sin dall'alba, alle 6.30 e poi al mattino alle 8.30 in Concattedrale.La messa vespertina delle 19.30 sarà animata dalla comunità parrocchiale della Concattedrale, dalla Confraternita del SS Sacramento e dall'Associazione Santa Maria delle Grazie. Alle 22.00 celebrazione eucaristica presieduta da Padre Francesco Depalo. Alle 23.45 Compieta.