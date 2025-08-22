Festa Patronale, a Giovinazzo visita guidata sulle tracce di Maria SS di Corsignano

Venerdì 22 agosto a partire dalle 19.00, in collaborazione con il, curerà una visita guidata sulle tracce della Madonna di Corsignano.Partendo dal nostro ufficio Info Point dove avremo modo di soffermarci su alcune testimonianze della fede popolare, passeggeremo nel centro storico raccontando aneddoti legati alla nostra Patrona e scoprendo alcuni angoli che mostrano i segni della tradizione popolare. Dopo un breve passaggio alla mostra fotograficaallestita presso la Chiesa di S. Maria di Costantinopoli con gli scatti diandremo in Cattedrale dove potremo ammirare da vicino l'icona mariana, conoscere la sua storia e osservare le prove tangibili della gratitudine di chi ha sperimentato il Suo intervento salvifico.La partecipazione è possibile con la card Tesori d'Arte Sacra acquistabile presso l'ufficio Info Point in Piazza Umberto I n. 13. Prenotazione obbligatoria. Per maggiori info contattare il 375 565 3445.