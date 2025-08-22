L'edicola con l'icona di Maria SS di Corsignano. <span>Foto Gianluca Battista</span>
L'edicola con l'icona di Maria SS di Corsignano. Foto Gianluca Battista
Eventi e cultura

Festa Patronale, a Giovinazzo visita guidata sulle tracce di Maria SS di Corsignano

Dalle 19 alle 22 nel bellissimo centro storico con passaggio dalla mostra fotografica di Dino Mottola

Giovinazzo - venerdì 22 agosto 2025 Comunicato Stampa
Venerdì 22 agosto a partire dalle 19.00 l'Info Point di Giovinazzo, in collaborazione con il Comitato Feste Patronali, curerà una visita guidata sulle tracce della Madonna di Corsignano.

Partendo dal nostro ufficio Info Point dove avremo modo di soffermarci su alcune testimonianze della fede popolare, passeggeremo nel centro storico raccontando aneddoti legati alla nostra Patrona e scoprendo alcuni angoli che mostrano i segni della tradizione popolare. Dopo un breve passaggio alla mostra fotografica In Spem Peregrinantes - Comunità in Festa allestita presso la Chiesa di S. Maria di Costantinopoli con gli scatti di Dino Mottola, andremo in Cattedrale dove potremo ammirare da vicino l'icona mariana, conoscere la sua storia e osservare le prove tangibili della gratitudine di chi ha sperimentato il Suo intervento salvifico.

La partecipazione è possibile con la card Tesori d'Arte Sacra acquistabile presso l'ufficio Info Point in Piazza Umberto I n. 13. Prenotazione obbligatoria. Per maggiori info contattare il 375 565 3445.
  • Infopoint
  • Maria SS di Corsignano
A Giovinazzo la Festa di Alleanza Verdi e Sinistra: il programma
22 agosto 2025 A Giovinazzo la Festa di Alleanza Verdi e Sinistra: il programma
Agostino Picicco presenta a Giovinazzo "Essere per esserci "
22 agosto 2025 Agostino Picicco presenta a Giovinazzo "Essere per esserci"
Altri contenuti a tema
Nella Pro Loco di Giovinazzo una stampa col volto di Maria di Corsignano del 1874 Vita di città Nella Pro Loco di Giovinazzo una stampa col volto di Maria di Corsignano del 1874 Il racconto dello storico Michele Bonserio
Il quadro della Madonna di Corsignano in Cala Porto per onorare la gente del mare - FOTO Vita di città Il quadro della Madonna di Corsignano in Cala Porto per onorare la gente del mare - FOTO Struggente il canto della corale delle parrocchie cittadine che ha accompagnato l'esibizione di Michele Jamil Marzella
Un tour guidato alla scoperta della Cattedrale di Giovinazzo ed una mostra dedicata alla Festa Turismo Un tour guidato alla scoperta della Cattedrale di Giovinazzo ed una mostra dedicata alla Festa L'iniziativa nell'ambito dei festeggiamenti per Maria SS di Corsignano. Nella chiesa di S.Maria di Costantinopoli c'è la personale di Dino Mottola
Nel podcast "Sottovaso" la puntata dedicata a "La Madonna dei Marinai" di Giovinazzo Cultura Nel podcast "Sottovaso" la puntata dedicata a "La Madonna dei Marinai" di Giovinazzo Vanessa Battista ha raccolto le testimonianze sulla festa della Madonna di Corsignano
Opuscoli multilingua per San Domenico: in distribuzione all'Info Point Giovinazzo Turismo Opuscoli multilingua per San Domenico: in distribuzione all'Info Point Giovinazzo L'iniziativa per rendere fruibile una chiesa bella e visitare il San Felice in Cattedra
Successo per il solstizio d'estate al Dolmen di San Silvestro - VIDEO Successo per il solstizio d'estate al Dolmen di San Silvestro - VIDEO È stato organizzato dall'Info Point di Giovinazzo
L'Info Point Giovinazzo organizza il solstizio d'estate al Dolmen di San Silvestro Turismo L'Info Point Giovinazzo organizza il solstizio d'estate al Dolmen di San Silvestro Visita guidata e laboratorio didattico di archeologia divulgativa ed imitativa
Comitato Feste, il 30 maggio la benedizione dell'altare della Madonna di Corsignano Associazioni Comitato Feste, il 30 maggio la benedizione dell'altare della Madonna di Corsignano La cerimonia prevista per le 19.30
Sversavano rifiuti liquidi sul lungomare Marina Italiana, due denunciati
21 agosto 2025 Sversavano rifiuti liquidi sul lungomare Marina Italiana, due denunciati
Sollecito esalta la tradizione musicale delle bande e celebra la musica lirica
21 agosto 2025 Sollecito esalta la tradizione musicale delle bande e celebra la musica lirica
Giovinazzo a fuoco lento: superati i 38°
21 agosto 2025 Giovinazzo a fuoco lento: superati i 38°
La deriva del Tornado di nuovo in piazzale Aeronautica Militare
21 agosto 2025 La deriva del Tornado di nuovo in piazzale Aeronautica Militare
Festa Patronale, stasera lo spettacolo di Gerardo Placido in Cattedrale
21 agosto 2025 Festa Patronale, stasera lo spettacolo di Gerardo Placido in Cattedrale
Nuovo incarico per Campanella: comanderà la Polizia Locale di Caltanissetta
21 agosto 2025 Nuovo incarico per Campanella: comanderà la Polizia Locale di Caltanissetta
Festeggiati i 60 anni in Concattedrale. Le benedizione arriva da Mons. Turturro
20 agosto 2025 Festeggiati i 60 anni in Concattedrale. Le benedizione arriva da Mons. Turturro
Xylella, l'albero infetto «è nell'area di servizio Q8»
20 agosto 2025 Xylella, l'albero infetto «è nell'area di servizio Q8»
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.