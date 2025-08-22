Eventi e cultura
Festa Patronale, a Giovinazzo visita guidata sulle tracce di Maria SS di Corsignano
Dalle 19 alle 22 nel bellissimo centro storico con passaggio dalla mostra fotografica di Dino Mottola
Giovinazzo - venerdì 22 agosto 2025 Comunicato Stampa
Venerdì 22 agosto a partire dalle 19.00 l'Info Point di Giovinazzo, in collaborazione con il Comitato Feste Patronali, curerà una visita guidata sulle tracce della Madonna di Corsignano.
Partendo dal nostro ufficio Info Point dove avremo modo di soffermarci su alcune testimonianze della fede popolare, passeggeremo nel centro storico raccontando aneddoti legati alla nostra Patrona e scoprendo alcuni angoli che mostrano i segni della tradizione popolare. Dopo un breve passaggio alla mostra fotografica In Spem Peregrinantes - Comunità in Festa allestita presso la Chiesa di S. Maria di Costantinopoli con gli scatti di Dino Mottola, andremo in Cattedrale dove potremo ammirare da vicino l'icona mariana, conoscere la sua storia e osservare le prove tangibili della gratitudine di chi ha sperimentato il Suo intervento salvifico.
La partecipazione è possibile con la card Tesori d'Arte Sacra acquistabile presso l'ufficio Info Point in Piazza Umberto I n. 13. Prenotazione obbligatoria. Per maggiori info contattare il 375 565 3445.
