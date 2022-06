Giovinazzo ha festeggiato la Repubblica nel ricordo di Raffaele Piscitelli (FOTO)

12 foto Festa della Repubblica 2022

Giovinazzo si è stretta intorno al tricolore, celebrando la Festa della Repubblica, nel ricordo vivo di tutti i caduti per la democrazia e quanti dettero la vita per la patria, tra cui figlio prediletto è certamente ilAl mattino corteo da Palazzo di Città verso la Villa Comunale e piazzale Palombella, dove il sindacoed il presidente del Consiglio comunale, alla presenza delle associazioni delle Armi e delle più alte cariche militari cittadine, hanno deposto una corona dall'alloro ai piedi del Monumenti ai Caduti.Una riflessione profonda è stata poi affidata al primo cittadino, il quale ha ricordato il grande sacrificio di tanti che si batterono in ogni tempo per la patria, per la nostra identità nazionale e per la democrazia in tempi successivi.Alle ore 11.00, infine, il corteo, accompagnato dalla banda cittadina, si è avviato verso la nuova via Tenente Raffaele Piscitelli, dove è stata scoperta, all'angolo con via Marconi, la targa toponomastica che ricorda l'eroe, alla presenza dei familiari e dei rappresentanti dellaNato il 2 maggio 1921, Piscitelli fu fucilato, assieme ad altri ufficiali,, all'età di soli 22 anni, a circa 35 chilometri da Spalato. Il suo corpo ora riposa nel maestoso sacrario militare del Lido di Venezia.«Per eternare il ricordo del suo eroico sacrificio - avevano scritto dalla Fondazione -, alla sua figura sono già state intitolate un'aula dello storico liceo cittadino e la già citata via che collega via G. Marconi a via A. Gioia e via B. Cairoli».Nella nostra galleria fotografica il racconto di una mattinata intensa.