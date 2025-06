Festa della Repubblica: stamattina il corteo da Palazzo di Città

Italia in festa per la celebrazione della nascita della Repubblica, nata grazie ad un referendum istituzionale datato 2 giugno 1946.A Giovinazzo le celebrazioni partiranno alle 9.30 ai piedi di Palazzo di Città, dove avverrà il raduno delle autorità, delle associazioni d'Arma e dei cittadini. Quindi la partenza di un corteo prevista per le 9.45 circa, che giungerà all'interno della Villa Comunale dove sarà deposta una corona d'allora davanti al Monumento ai Caduti.A prendere la parola, dopo il minuto di silenzio che ricorderà tutti coloro i quali si sacrificarono per l'indipendenza, la democrazia e la libertà nel nostro Paese, sarà il sindaco Michele Sollecito. Con lui ci saranno parte della Giunta, il presidente del Consiglio comunale, Francesco Cervone, e i rappresentanti delle forze politiche che siedono in Consiglio comunale.