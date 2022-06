Giovinazzo festeggia la Repubblica: il programma del 2 giugno

Sarà celebrato domani, 2 giugno, ildata coincidente con il referendum che ha sancito la fine della monarchia sabauda al termine della Seconda Guerra Mondiale.Anche Giovinazzo celebrerà questa ricorrenza, ricordando anche coloro i quali hanno perso la vita per mantenere nel nostro Paese un regime democratico.Alle 9.30 vi sarà il raduno ai piedi di Palazzo di Città, poi alle 9.45 un corteo con autorità civili e militare cittadine si avvierà verso la Villa Comunale "Giuseppe Palombella", all'interno della quale vi sarà la commemorazione presso il Monumento ai Caduti, dove il sindaco Tommaso Depalma e il presidente del Consiglio comunale, Alfonso Arbore, deporranno una corona d'alloro.Sempre nella giornata di domani, 2 giugno, alle ore 11.00, a 100 anni dalla nascita delfiglio prediletto di Giovinazzo, sarà scoperta la targa toponomastica nell'omonima via, all'angolo con via Marconi.