Festa della Repubblica, il programma a Giovinazzo

Domenica 2 Giugno si celebra il 78° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. Per l'occasione il Comune di Giovinazzo ha organizzato, per le ore 10.15, una cerimonia commemorativa nella Villa Comunale davanti al Monumento ai Caduti.Il corteo, aperto alla cittadinanza e che vedrà la partecipazione del sindaco Michele Sollecito, si muoverà alle ore 10.00 da Palazzo di Città per raggiungere la Villa. Qui si terrà la cerimonia dell'alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro.