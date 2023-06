Giovinazzo ha celebrato il 77° anniversario dal referendum che sancì la nascita della Repubblica

Nella mattinata di ieri,Giovinazzo ha celebrato il 77° anniversario dal referendum che sancì la nascita dellae l'abbandono dell'assetto istituzionale monarchico.Un corteo è partito da Palazzo di Città ed ha raggiunto la Villa Comunale "Giuseppe Palombella", dove è stata deposta una corona d'alloro alla memoria di quanti combatterono per la libertà e l'indipendenza del nostro Paese.Presenti alla cerimonia il sindaco Michele Sollecito, il presidente del Consiglio comunale, Francesco Cervone, la Giunta comunale, i consiglieri, le associazioni delle armi e le autorità militari cittadine.«Questo 2 giugno - ha poi scritto a sera il primo cittadino - volge al termine ma non può tramontare il nostro senso di appartenenza alla Repubblica, ai valori e ai principi della Costituzione. Stamattina, nell'onorare tutti i caduti per la nostra Italia abbiamo ricordato ancora una volta a quale prezzo abbiamo conquistato la libertà e la nostra democrazia».Un prezzo altissimo, motivo per cui questa democrazia ed il nostro assetto vanno difesi, in tempi in cui nel cuore dell'Europa si muore ancora per difendere quei valori.