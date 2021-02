Comincia da domani, martedì 2 febbraio, la Novena in onore della, Vergine protettrice degli ammalati, da sempre molto venerata nella parrocchia Sant'Agostino E sarà proprio nella chiesa retta da don Massimiliano Fasciano che a Lei saranno dedicate celebrazioni e preghiere fino all', giorno in cui si ricorda la prima apparizione di Maria Immacolata a Bernadette.Per tutti i giorni da domani a mercoledì 10 febbraio, il programma prevede al mattino la recita del Santo Rosario alle ore 7.15 e 8.45, la celebrazione della Messa e la recita della Novena alle ore 8.00 e 9.15. Invece, gli appuntamenti pomeridiani saranno le confessioni dalle 17.00 alle 18.00, il Rosario e la Novena alle 17.15 e la Messa alle 18.00.Il Rosario e la Messa del pomeriggio saranno posticipati di mezz'ora solo il sabato, la domenica e l'11 febbraio.Ci saranno inoltre giornate dedicate a specifiche festività. Come la Festa della, che verrà celebrata alle ore 18.00 con una messa durante cui i bambini nati nel 2020 verranno affidati alla Vergine. Invece, venerdì 5 febbraio 2021 sarà la volta della Giornata Eucaristica e del primo venerdì del mese, in occasione dei quali al mattino verrà distribuita la comunione agli ammalati e la sera, dopo la messa vespertina, verrà esposto il Santissimo Sacramento e si potrà rimanere in preghiera per l'adorazione personale più intima. Chiuderà la giornata la Compieta delle ore 20.30.Ultimo momento di preparazione sarà ladi domenica 7 febbraio, quando durante la messa delle ore 18.30 le mamme in attesa riceveranno la benedizione ed avrà luogo la consegna delle medaglie ai nuovi iscritti all'Associazione della Madonna di Lourdes.Culmine delle celebrazioni sarà certamente la giornata dell'11 febbraio,al termine della quale si procederà alla Supplica alla Vergine e all'esposizione del Santissimo fino al pomeriggio.L'accesso in chiesa è limitato. Si potrà assistere alle celebrazioni solo muniti di mascherina, igienizzandosi le mani all'ingresso e rispettando le distanze indicate nei banchi. Si tratta di misure necessarie al contenimento del contagio da Covid-19.