Festa del Padre Eterno, da domani il Triduo di preghiera

IL TRIDUO



LA SOLENNITÀ DEL 6 AGOSTO

Recarsi nell'agro verso Terlizzi nella chiesetta rurale che precede il casale di Corsignano, seguendo la lunga distesa dei rigogliosi ulivi che costeggiano il tragitto, è una tradizione da sempre nel DNA dei giovinazzesi che festeggiano i giorni dedicati alla, comunemente chiamata(in foto il Cristo Pantocratore nell'abside della pieve in campagna).Quest'anno questa lunghissima tradizione non potrà essere rinnovata a causa dell'emergenza sanitaria in corso;che prepareranno alla festività e quelle del giorno di festa, assicurando due messe giornaliere.Da domani, lunedì 3 agosto, fino a mercoledì 5, due saranno i momenti in cui ci si potrà ritrovare in Cattedrale. Al mattino, dopo il Santo Rosario delle ore 7.00, si assisterà alla Celebrazione Eucaristica alle 7.30, seguita dalla recita del Triduo. In serata, la preghiera meditata del Santo Rosario delle 18.45 precederà la Santa Messa delle 19.30 ed il Triduo, animato dalla Confraternita di Maria SS. degli Angeli.Nel giorno di festa, giovedì 6 agosto, la giornata sarà scandita da momenti intensi di preghiera personale e comunitaria. In mattinata saranno due le Celebrazioni Eucaristiche: quella delle 7.30, preceduta dalla recita del Rosario alle 7.00, ed alle 9.00. Nel pomeriggio, invece, tre momenti concluderanno la festività liturgica: alle 17.30 l'Esposizione del SS. Sacramento e l'Adorazione Eucaristica, alle 19.00 il Canto dei Vespri e la Benedizione Eucaristica,La chiesetta del Padre Eterno, luogo dove affondano le radici della devozione a Maria SS. di Corsignano,. Un dolore ulteriore per i fedeli che ne amano teneramente il messaggio spirituale che trasuda dalle sue pietre.Tuttavia, nella chiesa madre della città, non saranno meno forti sentimenti di venerazione per l'Eterno Padre, sotto lo sguardo materno della protettrice di Giovinazzo.