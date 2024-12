La Concattedrale di Giovinazzo luogo giubilare

Ilsi è aperto ufficialmente il, con la Celebrazione eucaristica presieduta da papa Francesco in piazza San Pietro e con il rito di apertura della Porta Santa. La tradizione vuole che ogni Giubileo venga proclamato tramite la pubblicazione di una Bolla Papale d'Indizione. La Bolla di indizione del Giubileo, in cui si indicano le date dell'inizio e del termine dell'Anno Santo, viene emanata di solito l'anno precedente, in coincidenza con la Solennità dell'Ascensione.Per il Giubileo del 2025, il Santo Padre, Papa Francesco, ha letto la bolla, durante la cerimonia di consegna nell'atrio della Basilica di San Pietro in Vaticano, il 9 maggio scorso.Come stabilito da papa Francesco, nella bolla di indizione, anche le Diocesi daranno inizio all'anno giubilare con una Celebrazione diocesana, che si terrà domenica 29 dicembre.Segno peculiare del solenne inizio dell'Anno Giubilare è il pellegrinaggio con l'ingresso processionale della Chiesa diocesana dietro la croce all'interno della Cattedrale, dove il pastore della Diocesi svolge il suo ministero, presiede i divini misteri, la liturgia di lode e di supplica e guida la comunità ecclesiale.Per la nostra diocesi il momento iniziale della Celebrazione sarà vissuto davanti al sagrato della Chiesa di Santa Maria degli afflitti (Purgatorio), a Molfetta, a partire dalle ore 10.15. Da qui ci si recherà, poi, in processione verso la Cattedrale dove ci sarà la Celebrazione eucaristica.Lo svolgimento della processione si articola in tre momenti: il raduno presso il Duomo alle ore 10:15, il pellegrinaggio, l'ingresso nella Cattedrale per la celebrazione dell'Eucaristia.Poiché tutti i fedeli sono invitati ad unirsi a questo momento di massima comunione, in tutte le Chiese della Diocesi sarà sospesa la celebrazione della Santa Messa nelle ore centrali della mattinata. Sarà possibile seguire la Celebrazione in diretta streaming sui canali diocesani, per permettere agli ammalati e a chi non dovesse riuscire a raggiungere la Cattedrale di vivere questo importante momento della Chiesa locale.Altro segno peculiare degli Anni giubilari è l'indulgenza, dono senza prezzo della misericordia divina. Lo scorso maggio la Penitenzieria Apostolica ha reso note le Norme sulla concessione dell'Indulgenza durante il Giubileo 2025. Essa si può ottenere intraprendendo un pellegrinaggio verso qualsiasi luogo sacro giubilare, a Roma o in Terra Santa, nelle pie visite ai luoghi sacri, nell'impegno per le opere di misericordia e di penitenza.