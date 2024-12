Il 6 gennaio prosegue il cammino giubilare nella Concattedrale di Giovinazzo

Così Papa Francesco ha intitolato ildella Chiesa Cattolica per celebrare uno dei sentimenti centrali nella vita di un cristiano: la speranza che, grazie ai doni che il Signore può fare, ci possa essere un mondo terreno in cui le parole amore, fratellanza ed accoglienza degli altri non siano concetti astratti. Bisognerà dunque essere "pellegrini", in cammino, per portare in ogni angolo della Terra questo messaggio di fede.Il Giubileo è stato aperto nella Basilica di San Pietro nella serata del 24 dicembre scorso ed in Diocesi domenica 29 dicembre, dapprima sul sagrato della chiesa del Purgatorio in Molfetta e poi nella cattedrale, per una celebrazione eucaristica a cui ha partecipato tutto il clero.L'eco di quanto accaduto sarà anche avvertito nelle altreIl 6 gennaio, giorno dell'Epifania, affatto banale per il suo significato, sarà infatti la volta di Giovinazzo con il rito che sarà presieduto da. Appuntamento per i fedeli fissato per le ore 11.00. Il pastore di anime continuerà ad indicare il cammino già intrapreso in tutta la diocesi con una celebrazione a cui parteciperanno anche le autorità civili e militari.Si tratterà prevedibilmente di un momento storico per la Chiesa locale e per l'intera cittadinanza giovinazzese, a cui saranno in tanti a voler partecipare.