Festa patronale Maria SS di Corsignano, il programma liturgico completo

La Novena

La Festa esterna

È stato reso noto nelle scorse giornate il programma religioso dei festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano, che vedranno il loro culmine il 18 agosto con la processione della sacra edicola per le vie di Giovinazzo.L'amministratore parrocchiale della Concattedrale di Santa Maria Assunta, padre Francesco Depalo, ha ribadito più volte quanto sia «importante continuare nel solco della tradizione, riscoprendo le nostre radici e dando sempre più spazio alla parte più spirituale della festa».La Novena in onore di Maria SS di Corsignano inizierà l'8 e si concluderà il 18 agosto. Le sante messe saranno celebrate alle 6.30, alle 8.30 ed alle 19.30 in Concattedrale. Alle 23.45 momento di grande rilevanza spirituale con la Compieta.Andando nel dettaglio, l'8 agosto, la messa vespertina sarà animata dalla comunità parrocchiale di Sant'Agostino. Alle 22.00 ci sarà l'adorazione eucaristica comunitaria.Il 9 agosto animazione della comunità dell'Immacolata, dell'Azione Cattolica, dell'associazione Mariana e di quella di Padre Pio. Alle 22.00 Lectio sul "Linguaggio biblico della teologia dell'icona".Il 10 agosto toccherà animare la messa serale alla comunità della Concattedrale di Santa Maria Assunta con le confraternite del Carmine e della Purificazione. Alle 22.00 l'Eucarestia in Concattedrale (messa festiva).L'11 agosto ancora animazione della comunità "padrona di casa" con l'Arciconfraternita del SS Sacramento e con l'associazione Santa Maria delle Grazie. Alle 22.00 eucarestia con messa festiva.Il 12 agosto animerà la serata la comunità francescana con preghiera vocazionale alle 22.00.Il 13 agosto animazione della parrocchia San Giuseppe con Rinnovamento dello Spirito, l'associazione Regina della Pace, l'Azione Cattolica e l'Associazione Abitino Madonna del Carmine.Il 14 agosto l'associazione Portatori si unirà alla comunità della parrocchia di Santa Maria Assunta. Alle 23.30 eucarestia e santa messa in piazza Porto alla Vigilia dell'Assunta.Il 15 agosto, festa dell'Assunta, ancora la comunità della Concattedrale ad animare la messa della 19.30 ed alle 22.00 vi sarà la partecipazione alla celebrazione eucaristica del mondo del volontariato.Il 16 agosto si chiude la Novena con l'animazione della parrocchia San Domenico, della Famiglia Vincenziana, dell'Azione Cattolica, dell'Arciconfraternita del SS Rosario, con quella della SS Trinità, con la Fraternità Laica Domenicana e con l'Istituto Santa Famiglia. Alle 22.00 liturgia della Parola - Il manto tra intercessione e custodia.