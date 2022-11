La Fratres Giovinazzo ha celebrato la Festa del Donatore

La giornata piovosa non ha rovinato uno dei momenti centrali dell'anno per la vita associativa

È giunta alla ventiduesima edizione laorganizzata dalNella mattinata di domenica 6 novembre, alle ore 10.30 si è tenuto un raduno nella sede di via Marconi n. 9 ed un gruppo di sostenitori e volontari ha quindi raggiunto la parrocchia Maria SS. Assunta- Concattedrale dove alle ore 11.00 è stata celebrata la Santa Messa. Alle ore 12.00 ha avuto luogo la gratificazione dei donatori che hanno raggiunto le trenta, cinquanta o cento donazioni nel corso dell'anno 2021/2022. Le gratificazioni sono state considerate alla data del 30 giugno 2022.La giornata di festa è quindi proseguita con il pranzo conviviale che ha visto riunita per un brindisi benaugurante tutta la famiglia dell'associazione Fratres.A proposito di donazione, a novembre vi saranno tre giornate della donazione del sangue che si terrannoDonare il sangue, lo ricordiamo ancora una volta, ha una valenza sociale molto importante perché racchiude in sé un messaggio di grande spessore umano: aiutare gli altri, sublimando il concetto di comunità solidale.Per prenotare la propria donazione si può contattare la Fratres telefonando ai numeri 0803947733 e 3453838452, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, dal lunedì al venerdì.